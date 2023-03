Los altibajos en el matrimonio de Galilea Montijo y Fernando Reina: así fue su historia de amor Así fue la historia de amor de la presentadora Galilea Montijo y el político mexicano Fernando Reina, que recién anunciaron su separación tras 11 años de matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo reveló que "desde hace unas semanas" está separada del empresario y político mexicano Fernando Reina, el padre de su hijo Mateo. Tras 11 años de matrimonio, están separados y en proceso de divorcio, dijo la copresentadora del programa Hoy. "Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles", dice un comunicado publicado el viernes 10 de marzo en sus redes sociales. Revivimos a continuación los momentos más importantes de su historia de amor. ¿Cómo se dio el flechazo? Se conocieron en Acapulco, pero en aquel entonces tenían otras parejas. En el 2011, tras ambos terminar sus respectivas relaciones y estar solteros, comenzaron una relación amorosa. Unos meses después se casaron en la bahía de Acapulco. En el 2012 nació su hijo Mateo. Fernando Reina Galilea Montijo Credit: (Victor Chavez/WireImage) Un reto que enfrentaron fueron los rumores de romance de Galilea Montijo con su excolega en el programa Hoy, la influencer Maca Carriedo. Ambas negaron haber tenido una relación amorosa. Maca aseguró que solo tuvieron "una gran amistad". "Es una persona a la que tengo mucho respeto y mucho cariño y ya", dijo al programa de YouTube En shock sobre Galilea. Galilea, por su parte, negó estos rumores ante varios medios de prensa. "Siempre he sido muy noviera, toda la vida. Si fuera cierto, tampoco hubiera tenido nada de malo. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie", dijo. Otro momento difícil que enfrentaron Galilea y Fernando fue cuando fueron ligados a los problemas legales de su amiga Inés Gómez Mont. Galilea aseguró que no ha tenido relación de negocios con la familia de Inés Gómez Mont, quien, junto a su esposo Victor Álvarez Puga, fueron acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. "No tengo, ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga-Gómez", dijo Galilea en un video en Instagram. También defendió a Fernando Reina. "Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero", añadió. Galilea dijo que Mont, expresentadora de Ventaneando, debía enfrentar la justicia. "Lo único que yo puedo decir son puras palabras de amor para ella. Una gran hija, gran amiga, gran ser humano en todos los sentidos. A su familia, que también adoro. Es una mujer de mucha fe y los que la conocemos, y conocemos a su familia, sabemos que van a salir adelante porque son personas de mucha fe. Vamos a ver qué es lo que pasa, que se aclare lo más rápido posible. ¡Te amamos comadre!", dijo sobre Mont. Galilea Montijo Fernando Reina Credit: (Alexander Tamargo/WireImage) ¿Por qué acabó el amor? Galilea asegura que la pandemia cambió todo para ella y su esposo. "La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por covid-19, ocasionó diferendos entre nosotros", dijo Montijo en su carta abierta en Instagram. Ella describe su ruptura como "un divorcio voluntario por mutuo acuerdo".

