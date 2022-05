Galilea Montijo confiesa que solo vivió relaciones sentimentales tóxicas ¿tuvo supuesto romance con una mujer? De forma abierta, Galilea Montijo habló de cómo ha llevado sus relaciones sentimentales; incluso, enfrentó rumores de haber mantenido un idilio con una mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de contraer matrimonio con Fernando Reina, Galilea Montijo tuvo diversos noviazgos que fueron públicos; entre los más famosos estuvieron los idilios que mantuvo con el futbolista Cuauhtémoc Blanco y el cirujano plástico Jorge Krasovsky, con quienes estuvo comprometida en matrimonio. Entre sus relaciones sentimentales, también se le adjudicó una con la conductora Maca Carriedo; en aquel momento, la actriz no dudó en enfrentar dicha polémica. "Siempre salgo a dar la cara para todo. Ya no me pregunten cosas sin pruebas; creo que es mejor, cuando salgan este tipo de cosas, no sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quién vienen", advirtió Montijo a los medios de comunicación en febrero de 2022."Si algo saben de mí, siempre he sido muy noviera, de toda la vida; si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo". Ahora, hablando justamente de su vida sentimental, la presentadora del programa Hoy se mostró abierta de confesar que sus romances no fueron los mejores. "Los más tóxico es seguir en esas relaciones tóxicas. Te das cuenta por qué yo permitía tanta relación tóxica. Nunca vi a una mamá, un papá cómo se llevaban en casa. Entonces para mí, en el primer momento donde descubrí que hubo, de alguna manera, esta parte tóxica en una relación o una falta de respeto, pues pensé que así era", confesó en la emisión mexicana Netas Divinas (Unicable). Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La titular de la emisión Pequeños gigantes asumió su responsabilidad al respecto. "Todas mis relaciones fueron tóxicas de una u otra manera porque lo permití, pensé que así eran, me daba miedo estar sola", continuó."Yo llegué aquí [a la Ciudad de México] a los 18, casi cumpliendo 19 años. Vivía sola, no conocía a nadie, porque gané un concurso de belleza en 1993 y llego sola, no tenía amigos". Galilea Montijo reveló que ahora mantiene una actitud más madura en su matrimonio. "Ya casada sí tenemos nuestras discusiones [con Fernando Reina], pero me di cuenta que sí me da mucha hueva [flojera] pelear", enfatizó. "Te das cuenta: '¿A dónde voy a llegar en la discusión? A nada'".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Galilea Montijo confiesa que solo vivió relaciones sentimentales tóxicas ¿tuvo supuesto romance con una mujer?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.