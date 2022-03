Galilea Montijo teme ser entrevistada por Yordi Rosado: "No hay que ir nunca" Tras las revelaciones que han dado a conocer los entrevistados de Yordi Rosado, Galilea Montijo externó su temor de sostener una charla con el comunicador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las entrevistas que Yordi Rosado realiza en su canal de YouTube se han convertido en un foro donde muchos famosos abren su corazón y dan a conocer cuestiones muy íntimas o personales que han sido grandes revelaciones públicas; algunas de ellas, como en el caso de la entrevista con Luis de Llano Macedo, han desatado controversia. De hecho, esa conversación detonó que Sasha Sökol revelara su verdad detrás de su relación con el productor. Ante ello, Galilea Montijo externó su preocupación de estar sentada en esa emisión. Todo comenzó cuando, durante el programa Hoy del que es una de las titulares, abordaron el caso del novio Martha Higareda, quien fue pareja sentimental de Yanet García, que desató una polémica por supuesta infidelidad hacía la conductora. Ante ello, la presentadora del reality Pequeños gigantes sugirió que lo mejor era no aceptar platicar con Rosado. "Sabes qué, no hay que ir nunca con Yordi. Ay Yordi", mencionó. "Volteas con Yordi porque dices qué le preguntó y entonces te metes y pues no". Pese a su posición al respecto, Andrea Legarreta, quien fue una de las invitadas a dicho programa digital, no dudó en defender el espacio del comunicador mexicano. "Más bien, lo que sale de tu boca. [Yordi Rosado] que culpa tiene", advirtió. Yordi Rosado y Galilea Montijo Yordi Rosado y Galilea Montijo | Credit: Medios y Media/Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa titulado la entrevista con Yordi Rosado cuenta con 2.4 millones de seguidores y cada día suma más. Este foro se ha caracterizado porque los invitados muestran tal comodidad durante la charla que ocasiona algunas confesiones inesperadas. Así, famosos como Itatí Cantoral, Eugenio Derbez, Paulina Rubio, Mauricio Ochmann, Dulce María, Lupita D'Alessio, Eduardo Yáñez y Andrés García, entre otros, se han sentado para conversar. También han estado presentes influencers, productores y deportistas.

