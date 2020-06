Galilea Montijo sufrió caída y desmayo Galilea Montijo explicó todo lo ocurrido con el accidente que sufrió al llegar a las grabaciones de su programa matutino. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una lluvia en Ciudad de México ocasionó que Galilea Montijo sufriera una fuerte caída cuando llegaba como cada mañana a Televisa para realizar el programa Hoy. Sus tenis la hicieron resbalar y caer al piso de rodillas. Para su fortuna, el equipo médico de la empresa fue de inmediato en su ayuda. “Me resbalé. Es que ve mis tenis”, explicó a quienes la auxiliaron en un video que dicha emisión presentó momentos después. “Si me mareé un poquito”. RELACIONADO: Galilea Montijo presume su elegante cocina Image zoom Instagram/Galilea Montijo Mientras permanecía sentada en el piso, sufrió un desmayo y su cabeza descendió lentamente al piso. Los paramédicos la ayudaron y, tras recuperarse del desvanecimiento, la pusieron en una silla de ruedas y la llevaron a revisión. "Está lloviendo, el piso [mojado]. Entonces, por no caer con el coxis, no sé cómo caí y todo se fue a la rodilla”, explicó. “No importa como te caigas, lo importante es cómo te levantes”. La titular de Pequeños gigantes reconoció con extrañeza sus constantes desmayos en momentos que no tienen mayor repercusión o sin una causa para esta reacción extrema. Ante ello, su colega Raúl Araiza reafirmó que la presentadora sufre de constantes desmayos. “Lo que me he dado cuenta es ¿por qué me desmayo?”, advirtió. “No era el paracaídas [haciendo referencia al desvanecimiento que sufrió tras saltar de un avión]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo también mencionó la herida que su compañera Andrea Legarreta tenía en la rodilla, con puntadas incluidas. Aseguró que ambas pasan por accidentes similares con regularidad. “Andrea Legarreta y yo siempre nos ponemos de acuerdo [y señaló la rodilla de su compañera, que tenía un parche]”, concluyó.

