Galilea Montijo sufre durante transmisión en vivo. ¿Qué le pasó? Galilea Montijo gritó y se quejó en diversas ocasiones porque decidió someterse a un tratamiento estético durante la emisión que encabeza. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como parte de las secciones del programa matutino mexicano Hoy, de Televisa, hay una dedicada a dar a conocer diversos tratamientos estéticos, a los que usualmente se someten los conductores de esta emisión. En esta ocasión le tocó el turno a Galilea Montijo, quien tuvo que inyectarse ácido hialurónico en las manos para rejuvenecerlas. Así, la presentadora soportó el dolor durante la trasmisión en vivo. “‘Ay, amigo!”, gritó Montijo al recibir uno de los pinchazos en su mano derecha. “¡Oye, qué te pasa, con las manos no!”. RELACIONADO: Galilea Montijo presume su elegante cocina Image zoom Instagram/Galilea Montijo En todo momento, la titular del show de telerrealidad Pequeños gigantes prefería mantener el rostro volteado para no tener que ver el momento en que la aguja se introducía en su piel. Además no dejaba de hacer caras que mostraban el dolor que sentía con cada pinchazo y soltar uno que otro quejido como “ay”. “Ya empecé a sudar. Es que soy bien macha [valiente]”, advirtió. “Soy medio macha, pero no me gusta ver”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El procedimiento se le realizó a la conductora en ambas manos, el cual tuvo que soportar estoicamente hasta que no pudo aguantar más y gritó “ayyyy”. Pese a todo, mostró su profesionalismo en todo momento al hacer las preguntas correspondientes sobre dicho tratamiento. Además envió las cámaras con otro de sus compañeros, para que realizara otra sección de esta revista televisiva. Galilea Montijo pudo demostrar su valentía y al mismo tiempo dejó claro que la belleza cuesta y no precisamente dinero, también sudor y dolor. Habrá que ver si los resultados valieron la pena frente a las molestias ocasionadas.

