"¿Es de la realeza?": Galilea Montijo se sorprende al conocer detalles de la novia de Danilo El actor ecuatoriano comentó este lunes en el programa Hoy que su novia "tiene sus títulos por ahí de realeza". Lo que despertó la curiosidad de la conductora mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Galilea Montijo; Danilo Carrera | Credit: Mezcalent (x2) Angelique Boyer y Danilo Carrera estuvieron este lunes en el programa Hoy promocionando el estreno de su nueva telenovela, El amor invencible, que aterrizó anoche en México. Además de compartir detalles sobre este melodrama que los une por primera vez como pareja protagónica, ambos fueron preguntados por sus respectivas parejas, especialmente el galán ecuatoriano, quien ha mantenido en secreto la identidad de su actual novia. "¿Cuándo nos vas a presentar a tu novia?", le preguntó Arath de la Torre. Carrera, quien cuenta con casi 3 millones y medio de seguidores solo en la red social Instagram, reveló que Angelique ya la conoce debido a que hicieron un día 'FaceTime' juntas. "Es una reina con honores de princesa", comentó la actriz francesa sobre la susodicha. "Tiene honores de princesa, tiene sus títulos por ahí de realeza", resaltó Danilo. Danilo Carrera Danilo Carrera en la presentación de El amor invencible | Credit: Mezcalent Unas declaraciones que llamaron mucho la atención de los conductores allí presentes. "¿Es de la realeza?", preguntó sorprendida Galilea Montijo. Galilea Montijo Galilea Montijo en un evento en 2022 | Credit: Mezcalent "Tiene sus títulos", aseguró Danilo. Así se conocieron El también galán de exitosos melodramas como Hijas de la luna y Vencer la ausencia compartió al respecto una simpática anécdota sobre el día en el que se conocieron en Egipto. Danilo Carrera Danilo Carrera en un evento en 2022 | Credit: Mezcalent "Cuando la conozco yo en seductor estaba en Egipto y le voy a dar un beso para saludarla en el cachete [y me dice] 'no, es que no me puedes tocar'. Y yo '¿cómo que no te puedo tocar? ¿Eres princesa?'. Me dice 'pues sí'. Y así empezó todo", detalló. "Y hasta ahí voy a contar". "Mi mamá me dijo 'tienes que casarte con una princesa y yo le hice caso", dijo entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo la va a presentar? Aunque ha preferido mantener hasta ahora su relación en un discreto segundo plano, Danilo aseveró que "tarde o temprano" va a pasar que terminen conociendo a su pareja. "Creo que no se puede mantener algo tan bonito, que yo quiero mantener en privado, por siempre", señaló.

