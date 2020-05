Galilea Montijo se burla de Bárbara de Regil con su rutina de ejercicios Galilea Montijo no quiere quedarse atrás y busca competir con Bárbara de Regil para lograr un cuerpo bien ejercitado y ahora presume su rutina personal. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien conocida la popularidad que Bárbara de Regil ha alcanzado, en esta cuarentena, con sus transmisiones realizando ejercicio; incluso, ha sido ejemplo de constancia y admiración entre celebridades. Por ello, Galilea Montijo no quiso quedarse atrás y decidió dar a conocer su propia rutina para mantener una figura envidiable; incluso, tuvo una alusión directa con la protagonista de la teleserie Rosario Tijeras, a quien amenazó de quitarle el puesto como entrenadora. RELACIONADO: ¿Galilea Montijo tuvo un romance con un conductor de televisión? Image zoom Instagram/Galilea Montijo “Haciendo ejercicio cañónnnnn!!!!”, escribió Montijo para acompañar un video que dio a conocer en su cuenta de Tik Tok “Hazte a un lado Bárbara de Regil”. En dicho audiovisual, la conductora del programa Hoy aparece en la sala de su casa vistiendo una pijama; además, porta unos lentes y una gran diadema de flores. En la mano derecha tiene una jarra con una bebida, que se supone alcohólica; mientras en la izquierda, detiene una botella de vino. Image zoom Galilea Montijo Tik Tok La presentadora escucha “Aerobics 2” de Jane Fonda, con música y conteo realizado ex profeso para realizar adecuadamente una rutina. Así, la también actriz camina hacia adelante y atrás siguiendo las instrucciones; de igual forma, ejercita las piernas con el ritmo y tiempos adecuados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este video, Galilea Montijo es una más que se une a la lista de famosos que utiliza a Bárbara de Regil como modelo para sus ¡extenuantes jornadas fitness! Habrá que esperar si, en breve, hay alguna respuesta por parte de la aludida. Mientras tanto, la titular del reality Pequeños Gigantes parece estar disfrutando mucho de su tiempo en casa.

Close Share options

Close View image Galilea Montijo se burla de Bárbara de Regil con su rutina de ejercicios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.