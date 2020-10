Galilea Montijo revela que tuvo un sueño erótico con otra famosa ¿de quién se trata? Galilea Montijo confesó que fue una extraña e inesperada experiencia que, además, se atrevió a contarle a la persona involucrada. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las fantasías sexuales o románticas son situaciones comunes en los seres humanos; por ello, los famosos no están exentos de tener alguna. Lo curioso resulta cuando no te la esperas, tal como le sucedió a Galilea Montijo, quien dio a conocer que hace un tiempo tuvo un sueño erótico nada más y nada menos que ¡con Thalía! “Creo que todos hemos tenido fantasías con alguien”, advirtió Montijo a los medios de comunicación. “Hace muchos años, lo dije, con Thalía tuve un sueño que cuando me levanté dije ‘¡ay Thalía! Te veo diferente’. Pero creo que me acosté pensando en ella”. RELACIONADO: ¿Galilea Montijo tuvo romance con un conductor de televisión? Image zoom Pese a lo extraño e íntimo de su experiencia, la conductora no dudó en contarle a la esposa de Tommy Mottola lo que había le había sucedido aquella noche. Incluso, cuando se la encuentra le repite la historia. “De beso y todo a la Thalía, pero fue un sueño”, agregó. “Fue hace como 25 años eso. Pero cada vez que veo a Thalía le digo ‘ay Thalía tuve un sueño ahí contigo raro’”. Image zoom Cortesía de Thalia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, Thalía puede resultar el objeto de deseo y admiración de muchas personas, la presentadora del matutino Hoy no se queda atrás. Hace unas semanas, Galilea Montijo estuvo en medio de una pelea conyugal cuando Diego Verdaguer confesó públicamente que su sueño era casarse con ella; lo cual, le ocasionó al cantante una fuerte discusión con su esposa Amanda Miguel. Image zoom Instagram/galileamontijo “¡Qué bueno que lo regañen [a Diego Verdaguer]! Para qué anda diciendo eso”, advirtió. “A Amanda [Miguel] la adoro, a su hija también. Al mismo Diego, siempre ha sido un señor muy respetuoso. Pero no sé ni porqué salió, están jugando. Pero está bien que le jale los bigotes”.

