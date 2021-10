Galilea Montijo revela que padece enfermedad de por vida: "Es para siempre" Las constantes ausencias de Galilea Montijo en el programa matutino que encabeza encendieron las alarmas. Ahora, la presentadora revela que tiene una importante enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las constantes ausencias de Galilea Montijo en el matutino Hoy, del cual es conductora estelar, han dado pie para una serie de especulaciones. Algunas, atribuidas a que dejará la emisión, otras para alejarse del escándalo que su gran amiga y comadre Inés Gómez Mont atraviesa tras ser acusada en México por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada. Luego de tantas controversias, la actriz revela que ha tenido que estar en cuidados médicos para tratarse de diversas enfermedades, incluida una que tendrá de por vida. "La hipertensión, cuando eres detectada hipertensa, ya es para siempre", reveló Montijo a los medios de comunicación. "Eso lo tiene mi mamá; sufrimos mucho en la familia tanto de hipertensión como del corazón. Una tía mía, hermana de mi mamá, murió a los 21 años, con ocho paros cardiacos. Entonces, sabemos de esos problemas en la familia y sí me tengo que cuidar". La presentadora de la emisión Pequeños gigantes reveló que también ha pasado problemas importantes del corazón que han sido los motivos de alejarse del programa. "Mi cardiólogo, literal, me mandó unos días de descanso, ya les había comentado las secuelas que traía del COVID, me asuste porque me empecé a sentir muy mal, [me dan] dolores de cabeza, que todavía continuó con ellos, dolores de ojos que me dan y esa cosa de la presión; me quedé hipertensa", explicó. Chalecos tejidos, sweater vests, galilea montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De derrame del corazón, estoy con medicamentos, la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano [bromeó]", agregó. "Lo que me cuenta el cardiólogo, como que un derrame del corazón suena escandaloso, pero cuando el corazón cuando se siente atacado por un virus expulsa un líquido lata protegerse, entonces, ese líquido hay que quitarle con medicamentos. Me dijo 'no te vas a morir de eso; es controlable'. Como cualquier enfermedad, detectada a tiempo no hay ningún problema, pero sí es de ponerle atención". Galilea Montijo dejó claro que si bien sus enfermedades son serias todo está "bajo control"; también reveló que si bien quiere hacer otras cosas a nivel profesional, continuará en Hoy "feliz de la vida hasta que mis jefes me digan", pero lo definirá a finales de año cuando cheque su contrato laboral.

