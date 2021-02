Close

Galilea Montijo revela arreglos estéticos en el rostro Galilea Montijo dejó al descubierto uno de sus secretos para mantener un rostro fresco y juvenil. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para mantenerse bellas y con aspecto joven, las famosas suelen someterse a diversos tratamientos estéticos, aunque, pocas veces, se atreven a revelar cuál es el secreto de su lindo aspecto. Por ello, Galilea Montijo sorprendió a todos al mostrar los arreglos faciales que se realizó y en el momento mismo del procedimiento. En un video que dio a conocer el doctor Juan Carlos Arellano en su cuenta de Instagram y que se presentó en la emisión matutina Hoy, se puede apreciar a la conductora recibir para una serie de inyecciones en la cara; para ello se sometió a la preparación previa. "Todo sea por un rostro [perfecto]", mencionó Montijo en dicho audiovisual. "No vamos a crear relleno; no vamos a crear nada volumen; solamente, es tensar la piel", explicó Arellano. "Vuelvo a repetir no estoy rellenando, solamente estoy colocando unos puntos en lo que viene siendo la rama del maxilar inferior". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el médico, solamente aplicó ácido hialurónico con el fin de dar firmeza y tensión a la cara de la también actriz. Lo cual, la dejó tan contenta, que mostró el proceso de belleza en el mencionado programa durante la sección titulada "Enchúlame hoy". Los cibernautas reaccionaron al tratamiento con diversos mensajes para halagar a la presentadora de Pequeños gigantes. "¡¡¡Wow Gali guapísima!!!"; "Guapa la Galilea Montijo del programa Hoy"; "Por eso siempre tan bella"; "Bendiciones hermosa Galilea"; "Guapísima", y "¡Qué maravilla Gali! Quedaste linda", entre otros fueron algunos de los mensajes que los usuarios realizaron. Ahora el público sabe uno de los secretos de Galilea Montijo para lucir hermosa en todo momento.

