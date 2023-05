La respuesta de Galilea Montijo ante los rumores de una relación con un modelo La presentadora ha sido vista en varias ocasiones con un guapísimo influencer español que reside en México, ¿de quién se trata? ¡Te lo contamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Credit: Photo by Gabe Ginsberg/FilmMagic Ante los rumores de una supuesta nueva relación a meses de anunciar su divorcio del político mexicano Fernando Reina, la presentadora Galilea Montijo no se quedó callada y ofreció una contundente respuesta a quienes tienen preguntas sobre su actual situación sentimental. De acuerdo a la periodista Michelle Ruvalcaba en su canal de Youtube, la conductora del programa matutino Hoy de Televisa tiene algo más que una simple amistad con el modelo Isaac Moreno y alegadamente desean mantener su relación bajo perfil para "evitar críticas". En su reportaje, Ruvalcaba mostró fotos de los lugares que han estado juntos recientemente y los mensajes que han compartido a través de sus redes sociales. A raíz de la avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de que Montijo abra paso a un nuevo amor, People en Español se puso en contacto con su equipo. "Ella está divorciada y firmada desde hace meses y de seguro la verán con mucha gente", dijo Danna Vázquez, la publicista de Montijo, sin ofrecer más detalles. ¿Quién es Isaac Moreno? El modelo español nació en un pequeño barrio de Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias. Estudió contabilidad e ingeniería, profesión que ejerció por unos 15 años antes de dedicarse a la fotografía y el modelaje a tiempo completo, según contó a la revista Otz Magazine cuando protagonizó su portada de otoño del año pasado. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN También tiene un hijo a quien considera su mayor regalo. "No supe cuánto amor podía contener mi corazón hasta que me llamaste papá. Hoy cumple 8 añitos y desde aquel sábado 11 de abril eres mi vida y la doy por ti. Te quiero Timothy... deseando estar a tu lado de nuevo", escribió en sus redes sociales el mes pasado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La respuesta de Galilea Montijo ante los rumores de una relación con un modelo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.