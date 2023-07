Galilea Montijo recuerda su historia de amor con Cuauhtémoc Blanco y revela por qué terminaron su compromiso La presentadora Galilea Montijo recordó a su ex Cuauhtémoc Blanco y reveló por qué terminaron su compromiso años atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Credit: Denise Truscello/WireImage Galilea Montijo vivió una intensa historia de amor con el exfutbolista y político mexicano Cuauhtémoc Blanco. La presentadora estuvo comprometida años atrás con Blanco, quien hoy es el gobernador del estado de Morelos. Dos décadas después, en el programa Netas Divinas, Montijo habló de Blanco, de 50 años. "Esa fue una relación que mucha gente no entendía, yo estuve muy enamorada, porque yo con él me identificaba mucho en esta parte que veníamos desde abajo, que nos costó mucho", dijo. Muchos recuerdan el romántico gesto de Blanco, que llegó al reality show Big Brother VIP en el 2002 con un ramo de flores para entregárselos a Montijo cuando ella ganó la competencia de telerrealidad. La conductora ha vivido romances memorables a lo largo de su vida y su relación con Blanco casi termina en el altar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuauhtémoc Blanco Credit: Jamie Squire - FIFA/FIFA via Getty Images "Lo que me encantaba de él es que sus mejores amigos fueron de toda la vida, desde niños los mejores amigos, no se le olvidaba su gente, y era una persona que nunca olvidaba de dónde venía, coincidíamos mucho", dijo. También admiraba de Blanco que siempre hablaba bien de su mamá y "cuidaba a su familia". La presentadora de La casa de los famosos asegura que Blanco no era celoso con ella. "Te voy a decir algo, ahí no había celos. No era una persona que me dijera que no saliera en la tele vestida de tal forma o que no le gustara otra cosa, nada más que le gustaban mucho (las mujeres)", reveló. "Haz de cuenta que era como Brad Pitt... y sí era ojo alegre", añadió. Galilea Montijo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Tras su separación de Fernando Reina, el padre de su hijo Mateo, la estrella mexicana de 50 años vive una etapa de aprendizaje. "Me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso", confesó a People en Español. "Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo. Un día estás bien, dos no, tres no, una semana dices ya pasó y otra vez vuelves. Pero creo que te hace madurar. No lo veo como un fracaso en mi vida. Tengo algo maravilloso que son nuestros hijos. No lo veo como un fracaso, al contrario, creo que es parte de madurar como mujer, mamá, como ser humano".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Galilea Montijo recuerda su historia de amor con Cuauhtémoc Blanco y revela por qué terminaron su compromiso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.