Así reaccionó Galilea Montijo a foto de su ex Fernando Reina en redes con su primera esposa Fernando Reina publicó una foto con su primera exesposa Paola Carus, la madre de sus hijos mayores, y así reaccionó Galilea Montijo. Galilea Montijo anunció en marzo su ruptura de Fernando Reina después de 11 años de matrimonio. La presentadora mexicana se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el modelo Isaac Moreno. A unos días de ella confirmar su nuevo romance, su exesposo publicó en Instagram una foto con Paola Carus, quien fue su primera esposa y es la madre de sus hijos mayores. El político y empresario mexicano compartió junto a su primera esposa el cumpleaños de su hijo Claudio. "Feliz cumpleaños güerito", le escribió a su hijo. "¡Muchos años de salud, risas y padel para ti! Paola Carus, quien es una reconocida chef, aparece en la foto junto a Reina y sus hijos Claudio y Alexis. Reina también es padre de Mateo, de 11 años, fruto de su matrimonio con Montijo, que aparece en la foto junto a sus hermanos mayores. Galilea Montijo Fernando Reyna Credit: Michael Stewart/WireImage Galilea Montijo reaccionó con emojis de aplauso y de caritas con ojos de corazón a esta foto del cumpleaños de Claudio. Montijo parece tener una relación de amistad con Paola Carus y se alegró al verlos reunidos en esta celebración. La imagen obtuvo más de 2,000 'me gusta'. Montijo también felicitó a su exhijastro Claudio, compartiendo una foto con él en su Instagram. "Hoy cumple años mi güero chulo Claudio Reina", escribió la copresentadora de Hoy. "Te amo con todo mi corazón ¡Para Siempre! Ya casi festejamos juntos".

