Galilea Montijo presume su elegante cocina Galilea dejó al descubierto un rincón especial es su casa; se trata de la cocina, la cual muestra decorados muy elegantes pero funcionales a la vez. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La contingencia de salud por el coronavirus ha llevado a los programas de televisión en vivo ha realizar diversos ajustes con el fin de evitar contagios; así, la productora de la revista matutina mexicana Hoy ha divido ha creado dos equipos con su grupo de conductores para unos transmitan desde casa, mientras otros están en estudio; dichos elementos se rotan por semana. Mientras tocó el turno a Galilea Montijo, de quien se pudo apreciar la elegante cocina que tiene en su casa de Acapulco donde pasó su semana de encierro al lado de su familia. RELACIONADO: ¿Cuál es la causa del desmayo que sufrió Galilea Montijo? Image zoom Instagram/Galilea Montijo La conductora ha dado algunas recetas de cocina, con ayuda de chefs expertos, para hacer cápsulas desde casa y estar presente en la mencionada emisión. Así, se ha podido apreciar que en este rincón de su hogar cuenta con un amplio refrigerador de dos puerta en color gris plata, el cual está montado en una enorme alacena realizada en madera de tono camel. También se logra apreciar un honor de microondas a juego. Dicho mueble tienen diversos paneles con puertas para guardar cosas y un mueble alto con estantes, realizado en madera del mismo color donde tiene platos, tazas, copas y un par de adornos color blancos . El espacio cuenta con una amplia barra en madera que sirve para cocinar. Las paredes son blancas y se puede apreciar dos puertas, una del lado izquierdo, que pudiera dirigir a otra habitación, y una al frente que parece dirigir a una especia de estancia donde se aprecian unas sillas de maderas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su casa, Galilea Montijo tiene un espacio para un comedor de seis sillas, cuyas paredes son blancas también, así como una mesa de madera con las patas del mencionado color. Los asientos simulan pequeños sillones en material tejido color café claro y al fondo se puede apreciar que hay una especie de ventanal abierto que deja al descubierto el paisaje.

