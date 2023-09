¡Galilea Montijo muestra en L.A. su nuevo y explosivo estilo de soltera! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adriana Gallardo, Galilea Montijo Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y conductora mexicana luce mucha pierna en la alfombra roja y arranca suspiros. Además, Madonna pasea en bicicleta después de su crisis de salud y Angélica Vale se sincera sobre críticas a su figura, ¡míralos! Empezar galería Galilea Montijo Adriana Gallardo, Galilea Montijo Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana deslumbró durante una fiesta ofrecida en Los Ángeles, CA., por la autora Adriana Gallardo. ¡Parece que a Gali le sienta bien la soltería, qué guapa! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Madonna Madonna Credit: The Image Direct/The Grosby Group La Chica Material se dejó ver paseando por el Central Park de Nueva York dando señales de estar completamente recuperada tras su crisis de salud y lista para su próxima gira. 2 de 8 Ver Todo Daniela Romo y Angélica Vale daniela romo y angelica vale Credit: Mezcalent Las estrellas mexicanas unieron durante su presentación en el aniversario de una revista mexicana donde la hija de Angélica María (der.) sorprendió al revelar que su personaje en la telenovela Soñadoras le hizo mucho daño. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Karol G Karol G Mañana Será Bonito Tour - San Antonio, TX Credit: Rick Kern/Getty Images La cantante colombiana deslumbró durante su presentación en el Alamodome de San Antonio, TX., hasta donde llevó su gira Mañana Será Bonito. 4 de 8 Ver Todo Christian Nodal Christian Nodal In Concert - New Orleans, LA Credit: Erika Goldring/Getty Images Otro que anda girando por los Estados Unidos es el cantante sonorense a quien vemos en un momento del concierto que ofreció en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, LA. 5 de 8 Ver Todo Alejandro Fernández alejandro fernandez apadrina a sus hijos Credit: Mezcalent En Ciudad de México captamos a "El Potrillo"(der.), dándole la "patadita de la suerte" a sus hijos Valentina y Emiliano Fernández, en su lanzamiento como cantantes bajo el nombre del dueto Tinu X Emi. Karla Laveaga (izq.), la novia de años del artista, también estuvo ahí para desearles mucha suerte. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Selena Gómez Selena Gomez Visits The SiriusXM Studios In Los Angeles Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images for SiriusXM La actriz y cantante se pasó por los estudios de la cadena radial Sirius XM en Manhattan, ¡qué linda! 7 de 8 Ver Todo Itati y José Cantoral 'Noche No Te Vayas' Show Premiere Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) También en Ciudad de México tuvo lugar un concierto en homenaje al desaparecido cantautor Roberto Cantoral titulado Los Cantoral, Noche No Te Vayas, donde sus hijos le rindieron tributo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

