"Ni me interesa", dice Galilea Montijo sobre Yolanda Andrade ¿Acaso es por Verónica Castro? Tras la entrevista que Verónica Castro le concedió a Galilea Montijo, se pensó que la conductora buscaría a Yolanda Andrade, quien reaccionó a dicha conversación, para dar alguna versión del conflicto con la actriz. La presentadora de Hoy despeja las dudas. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unas semanas, Galilea Montijo entrevistó a Verónica Castro sobre diversos temas; incluyendo, su regreso a la televisión. Tras dicha charla, se ha especulado que la conductora de Hoy podría buscar a Yolanda Andrade para hablar sobre el conflicto que vivió con la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran. ¿Es verdad? "No aquí no se trata de controversia", advirtió Montijo a los medios de comunicación. "A Yolanda [Andrade], por otro lado, ni me interesa, ni es el tema y en el 2020 ya cada quien hace de su vida lo que quiere. Es como un tema ya trillado". RELACIONADO: ¿Verónica Castro manda mensaje a Yolanda Andrade? Image zoom El interés de la presentadora del reality Pequeños Gigantes solo pretendía arrancar este nuevo programa de entrevistas con alguien de alto calibre como Verónica Castro; por lo tanto, en ningún momento le realizó alguna pregunta incómoda o escandalosa. "Yo entrevisté a la Vero; como saben, soy su súper fan. Es un proyecto muy importante para mí; se lo había pedido a ella y siempre dijo 'claro. A mí lo que tú me pidas, yo lo hago'. Y ustedes vieron no es un entrevista para nada polémica; ni se trataba de meter controversia, al contrario", agregó. "Creo que la Vero está más allá de cualquier cosa que se pueda decir de ella. Tiene una carrera maravillosa, es un ídolo, para nosotros es una diva, así la vemos. Creo que está más allá de cualquier cosa que se pueda decir". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo confesó que quería descubrir si Verónica Castro se iba a retirar definitivamente; lo cual, quedó claro en dicha entrevista. "Lo único que me interesaba era que nos dijera si se iba a retirar o no; eso sí me importa. Le dije 'oye ¿cómo por qué te vas a retirar? Y ¿qué culpa tenemos los que te queremos?", mencionó. "Ella está pasando una situación; es algo familiar".

