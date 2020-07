Galilea Montijo muestra su abdomen de lavadero y ¡causa furor! Galilea Montijo demuestra que el esfuerzo y disciplina rinden frutos con una fotografía que dejó a todos con la boca abierta. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las duras jornadas de entrenamiento físico y el estricto régimen alimenticio parecen haber rendido buenos frutos en Galilea Montijo quien dio a conocer una imagen donde se puede apreciar su tonificado abdomen. La conductora reposteó una instantánea que le fue tomada por su entrenador, Tona Arriaga, a quien le debe su escultural figura. “Cuando entrenamos te odio, jajaja”, escribió Montijo para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Gracias Tona Arriaga y Miguel Gou por ayudarme tanto”. RELACIONADO: Galilea Montijo denuncia ser víctima de chantaje y extorsión por imágenes íntimas Image zoom Instagram/Galilea Montijo Por su parte, Arriaga explicó que la presentadora aún van a la mitad del proceso. “Ayudar a el alumno a obtener sus objetivos y resultados por medio del entrenamiento teniendo en cuenta que debemos de trabajarlo acoplándonos mutuamente a su estilo de vida es algo importante para la longevidad y la ausencia deseada de lesiones para que pueda entrenar diario la liberación de endorfinas”, explicó en la misma red social. “Vamos a el 50 por ciento Galilea Montijo. Somos exigente tu servidor y Miguel Gou por eso esto nunca se termina vamos por más”. Image zoom Photo: Galilea Montijo/Instagram La imagen de la titular del reality Pequeños gigantes se convirtió en motivo de admiración para sus seguidores, quienes de inmediato dieron a conocer sus impresiones. “Excelente; a seguir construyendo tu belleza Galilea”, dijo un cibernauta. “Eres una chulada de mujer. Y ahora con ese súper abdomen wow increíble. Chulada hermosa”, mencionó un fanático. “Wow Galilea Montijo. Por tu entrenamiento has logrado una figura espectacular eres una verdadera belleza”, comentó un usuario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Galilea Montijo se nota el tiempo y la disciplina que le inviertes a tu cuerpo. Felicidades que cuerpazo”, agregó alguien más. Los halagos continuaron e incluso su gran amiga Inés Gómez Mont le envío un mensaje lleno de aplausos. Si Galilea Montijo tiene esa impresionante silueta con solo el 50 por ciento de resultados ¿qué pasará cuando cumpla el entrenamiento completo? El tiempo lo dirá...

