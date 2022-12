Galilea Montijo tiene su estatua de cera: ¡son igualitas! La carismática presentadora de casi 30 años de trayectoria rompió en llanto al revelar su figura, hecha con sus medidas exactas, de larga cabellera castaña ondulada y pronunciadas curvas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Guillermo del Toro, Alejandro Fernández, Alfonso Cuarón y Marco Antonio Solís son algunas de las celebridades mexicanas que tienen su estatua en el museo de cera de su país. A esta lista se suma ahora la carismática presentadora Galilea Montijo. Durante la presentación oficial de la pieza la noche del martes en la Ciudad de México, la co-presentadora del programa de televisión Hoy (Televisa) agradeció a los presentes el apoyo y a todas aquellas personas que han influido de forma positiva en su desarrollo profesional y personal. "Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en los mejores momentos y sobre todo en los malos momentos", expresó entre lágrimas Montijo, quien lució un espectacular vestido de gala con corte sirena de mangas largas y brillo en color negro, al igual que la figura la cual está hecha con las medidas exactas, desde su larga melena castaña y onduladas hasta sus pronunciadas curvas. Durante el encuentro con la prensa, el artista de maquillaje Alfonso Waithsman habló de su experiencia en la creación de esta figura, al igual que lo hizo el pasado con Salma Hayek, Thalía, Ximena Navarrete, Lupita Jones. "Hay un gran equipo de trabajo atrás", dijo Waithsman en un video en sus redes. "Estamos muy emocionados que una mujer que quiero admiro y respeto hoy esté revelando su figura". Galilea Montijo y su figura de cera Credit: Carlos Tischler/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los internautas a la buena nueva no se hicieron esperar y algunos de sus amigos y colegas de la también modelo de 49 años le escribieron mensajes de felicitaciones entre ellos Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Omar Chaparro, Karla Martínez, Adrián Uribe, Yuri y Raúl Araiza.

