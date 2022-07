Galilea Montijo revela cómo fue reencontrarse con su padre, quien la abandonó Por primera vez, Galilea Montijo cuenta lo que significó para ella vivir con un padre ausente que luego regresó para tratar de reconciliarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de agosto de 2021, falleció de COVID-19, Gustavo Montijo Talamantes, el padre de Galilea Montijo. En diversas ocasiones la conductora ha revelado que el señor abandonó a la familia a su suerte y regresó años después con el fin de reconciliarse; algo con lo que la también actriz no estaba de acuerdo. Pese a todo, su madre, Rebeca Torres, lo aceptó y vivieron juntos hasta su muerte. Ahora, la titular del programa matutino Hoy habla de su experiencia. "Hasta el día que murió nunca tuve una relación con él, nunca estuvo", Montijo al programa mexicano de televisión Netas Divinas (Televisa). "Le decía a mi mamá 'es que tú quieres que le perdone algo a alguien que no conocí, que no estuvo en mi vida'. Porque, aunque sea una llamada de '¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo?'", relató. "Ahora que soy mamá, menos lo entiendo. ¿Por qué dejó a una niñita que nunca le hizo nada? Regresa 40 años después, casi 50, a querer que seamos una familia que no conozco. No tengo nada que perdonar". Con el fin de sobrellevar la ausencia paterna, la presentadora del reality Pequeños gigantes no dudó en buscar ayuda profesional para dejar atrás cualquier rencor. Sin embargo, cuando volvió no quiso cruzar un trato porque le era totalmente desconocido. "Lo estuve haciendo [perdonarlo], incluso, en terapia. A mi mamá le duele mucho esa parte de no haber platicado con él, no haberlo perdonado, porque yo le decía: 'mamá, es que tampoco tengo nada que perdonarle, yo ya lo trabajé, yo lo solté, no tengo nada que perdonar al señor, pero tampoco creas que lo voy a querer nada más porque es mi papá", concluyó. Galilea Montijo Galilea Montijo | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo siguió con su vida entonces y lo hace ahora tras la muerte del hombre que la concibiera. Ahora, prefiere darle concentrarse en lo bueno y darle el amor a su único hijo Mateo.

