Galilea Montijo rompe el silencio sobre su nuevo romance: "Me divorcié, no me capé" Tras rumores de mantener un idilio con un modelo español, Galilea Montijo rompe el silencio y aborda el tema de manera directo ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En marzo de 2023, Galilea Montijo terminó su matrimonio de más de una década con Fernando Reina, padre de su único hijo. Hace unas semanas, surgió el rumor de que la conductora estaba de romance con un modelo español llamado Isaac Moreno, incluso, salieron publicadas unas fotografías donde se va a la pareja disfrutando en una playa mexicana. Esta situación ocasionó la reacción de sus compañeros del programa Hoy, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, quienes no dudaron en apoyarla de reencontrar el amor. Ahora, la también actriz se pronunció al respecto en dicha emisión televisiva. Todo inició cuando los presentadores estaban hablando de la reaparición de Johnny Depp en el Festival de Cannes. "Ay, por estar en el chisme, ¿qué dijeron de mi novio?", dijo Montijo en Hoy (Televisa). Esto dio pie para que se abordara el tema de su idilio. "¡Qué gachos! Si me divorcié, no me capé", advirtió. "Es cierto". La titular de las primeras ediciones del reality Pequeños Gigantes no le dio mayor importancia; de hecho, bromeó con sus colegas sobre el tema del idilio. Lo único que sí dejó claro es que su prioridad es su hijo Mateo. "Ahorita lo único que me interesa, en la vida, es mi chiquillo", concluyó. Galilea Montijo Credit: Manuel Velasquez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo declaró a People en Español que su separación le dio un giro inesperado porque "cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo", y ahora tiene tiempo para reunirse con sus amigos y familia. Así, que está disfrutando de su soltería y, al mismo tiempo, de cuidar de su primogénito. Respecto al amor, solo el tiempo dirá si este romance con el español es pasajero o se convierte en algo más formal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Galilea Montijo rompe el silencio sobre su nuevo romance: "Me divorcié, no me capé"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.