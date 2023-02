Galilea Montijo está harta de difamaciones: "Hoy en día es muy fácil decir cualquier cosa" Tras haber estado envuelta en diversas polémicas, Galilea Montijo reiteró que no está de acuerdo de ser presa de información falsa que surgido sobre ella o su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de noviembre de 2021, Galilea Montijo se Galilea Montijo se pronunció luego de que fuera señalada en el libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, por supuestos nexos con miembros del crimen organizado. En aquel momento, la conductora advirtió que estaba cansada de ser objeto de tantas mentiras y señalamientos falsos su contra. Ahora, la famosa nuevamente se pronuncia y asegura que ahora, gracias a la web, es muy sencillo desprestigiar a una figura pública. "Tener un micrófono, redes sociales es un arma de doble filo y lo que tú digas, por supuesto que repercute, para bien y para mal", advirtió Montijo a los medios de comunicación. "Hoy en día, es muy fácil decir cualquier cosa a través de las redes sociales. Cualquiera puede tener un canal de televisión y no está controlado en cuestión legal, no está regulado, no hay manera, y eso se convierte en bolitas de nieve". Pese a eso, la también actriz sabe que existen medios de comunicación que ofrecen información fidedigna que también se convierte en una herramienta para que las celebridades puedan hablar de diversos temas o aclarar determinadas situaciones; lo cual, le da tranquilidad. "Hay medios que, afortunadamente, investigan, preguntan y de primera mano saben lo que está pasando, lo que no está pasando y hacen su labor, y eso está increíble y se agradece", mencionó. Galilea Montijo Galilea Montijo | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo, además de estar dedicada a su familia, prefiere continuar con su labor profesional y no dar mayor importancia a las polémicas que puedan surgir a su alrededor para mantener la tranquilidad.

