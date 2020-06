Galilea Montijo denuncia ser víctima de chantaje y extorsión por imágenes íntimas Galilea Montijo reveló que una persona le ha pedido dinero a cambio de no dar a conocer unas fotografías íntimas de la conductora. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un nuevo conflicto se ha presentado en la vida de Galilea Montijo al convertirse en víctima de chantaje, ya que le exigen un monto económico a cambio de mantener en privado unas fotografías con supuestos desnudos suyos. La conductora no pretende ceder ante esta situación y ha decidido hacer una denuncia pública. “Hay un tipo que está mandando unas imágenes mías”, advirtió Montijo en el programa mexicano Hoy (Televisa). “Claramente quiere dinero porque supuestamente son unas fotografías que me tomaron a los 18 años. Quiero decirle a este señor que a los 18 años ya estaba en México. ¿Quiere decir que le tomó fotografías a una menor de edad desnuda?”. RELACIONADO: ¿Galilea Montijo tuvo romance con un conductor de televisión? Image zoom Instagram La titular del show de telerrealidad Pequeños gigantes aclaró que las imágenes con sus desnudos son falsas y “hay muchos detalles con los que se pueden dar cuenta de que no soy yo” porque “hoy en día es muy fácil poner la cara en el cuerpo de alguien”. Además, dio a conocer que ha decidido realizar un proceso jurídico y lanzó una advertencia al extorsionador. “En este momento ya estoy tomando acción legal, por supuesto, y nos iríamos a juicio; tengo como comprobar físicamente [que son falsas]”, agregó. “No entro en chantajes de absolutamente nadie y no lo voy a permitir”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo también hizo la denuncia a través de las redes sociales y asegura que con dicha información busca dignificar el lugar de las mujeres que son presas de situaciones de este tipo. “Me dirijo a ustedes, sobre todo porque creo que en un contexto en el que cada vez se levantan más voces de mujeres valientes que luchan contra la violencia de género, es mi deber unirme a ellas y no callar”, expresó en su cuenta de Instagram. “Mientras millones de mujeres alrededor del mundo estamos alzando la voz, este cobarde chantaje que atenta contra mi dignidad, se escuda en el anonimato que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías. Ya basta”.

