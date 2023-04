Conoce a la doble de Galilea Montijo en TikTok ¡Son igualitas! La presentadora mexicana Galilea Montijo tiene una doble en TikTok. ¡Es sorprendente el parecido que tiene con esta chica! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Galilea Montijo tiene una hermana gemela! Bueno, realmente se trata de una chica mexicana que podría ser su doble. La joven, oriunda de Culiacán, México, compartió un video en TikTok del día de su boda donde se ve su gran parecido con Montijo. Cismar González, una recién casada, dejó a muchos boquiabiertos al publicar una foto suya vestida de novia donde luce casi idéntica a la presentadora del programa Hoy. Cismar, una influencer, cuenta que siempre le han dicho que se parece a Galilea. "Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo pero yo no creía hasta que vi esta foto con mis papás el día de mi boda", expresó Cismar. A juzgar por sus fotos en Instagram, tienen rasgos faciales y sonrisas similares. Varios internautas comentaron que parecían dos gotas de agua. No sabemos si Galilea, de 49 años, oriunda de Guadalajara, sabe de la existencia de Cismar o si cree que realmente se parece a ella. Lo cierto es que la Tiktoker ha causado gran revuelo en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo Credit: (Victor Chavez/Getty Images) Galilea Montijo vive un renacer personal tras su ruptura de Fernando Reina. La presentadora recién celebró el cumpleaños de su hijo Mateo, de 11 años, llamándolo su "amor del bueno".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a la doble de Galilea Montijo en TikTok ¡Son igualitas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.