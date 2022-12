Galilea Montijo con su doble de cera, Meghan Markle y Harry causan furor en Nueva York y y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo devela su escultura de cera tamaño natural en el Museo de Mexico Credit: Photo © 2022 Eyepix Images/The Grosby Group La doble de Galilea Montijo es idéntica, Meghan Markle y Harry enamorados en Nueva York: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Doble de cera Galilea Montijo devela su escultura de cera tamaño natural en el Museo de Mexico Credit: Photo © 2022 Eyepix Images/The Grosby Group La presentadora de televisión mexicana Galilea Montijo asistió a la inauguración de su escultura de cera de tamaño natural en el Museo de Cera de la Ciudad de México. ¡Igualitas! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Pura elegancia Meghan Markle y el príncipe Harry asisten a la gala de Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope en NY Credit: Photo © 2022 Instar Images/The Grosby Group Así de elegantes se dejaron ver Meghan Markle y el príncipe Harry a su llegada a la gala de Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope, en Nueva York. 2 de 6 Ver Todo Nuevo capítulo Catherine Siachoque participa en el quinto capítulo de la nueva temporada de "Mujeres Asesinas" Credit: Mezcalent Catherine Siachoque platicando con diversos medios de comunicación sobre su participación en el quinto capítulo de la nueva temporada de Mujeres asesinas (VIX+), que estrena este viernes en la plataforma digital. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Nuevo look Francisca luce su nueva cabellera, rizada y corta, en la casita de "Despierta América" Credit: Mezcalent Francisca luciendo su nueva cabellera, rizada y corta, en Despierta América (TelevisaUnivision), luego de cortárselo en vivo durante el programa en su lucha contra los estereotipos. "¡Me siento divina, me siento divina!". 4 de 6 Ver Todo Compañeras Karla Martínez y María Antonieta Collins en la casita de "Despierta América" Credit: Mezcalent Karla Martínez y María Antonieta Collins muy sonrientes en la casita de Despierta América. 5 de 6 Ver Todo En la alfombra roja Carmen Aub en la alfombra roja de los People's Choice Awards, los cuales reconocen a lo mejor de la música, televisión, cine y redes sociales Credit: Mezcalent Carmen Aub en la alfombra roja de los People's Choice Awards, los cuales reconocen a lo mejor de la música, televisión, cine y redes sociales únicamente gracias al voto del público. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

