"Ella nomás se enamoró. Vivimos en un país machista": Galilea Montijo defiende a Irina Baeva La conductora habló sobre su comentario que algunos medios de comunicación calificaron de 'burla' hacia el inglés que habla Irina y defendió a la actriz de los crueles ataques que ha recibido en las redes sociales por su historia de amor con Gabriel Soto. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es lo que se dice sino como se interpreta lo que se dice lo que genera controversia. Y de eso sabe muy bien Galilea Montijo. La presentadora mexicana hizo esta semana un comentario en el programa Hoy de lo más inocente acerca de lo rápido que aprendió a hablar inglés Irina Baeva durante su breve estancia en Nueva York e inmediatamente algunos medios de comunicación reportaron lo sucedido dando a entender que se había burlado de ella. Preguntada al respecto en un reciente encuentro con la prensa en México, la carismática conductora de televisión habló sin tapujos sobre el tema. Image zoom Galilea Montijo e Irina Baeva Mezcalent (x2) "Si ven como lo dije hasta ella se ha de reír porque fue muy chistoso. Se dice, y es así, que cuando tienes muy buen oído, estás en un país y automáticamente se te pegan rapidísimo los modismos, por eso dije que así ha de haber aprendido tan rápido el español. Que qué bueno que no lo aprendió conmigo porque diría pura grosería. Eso fue lo que dije, pero ya de ahí a como lo toman algunos medios ya es diferente", dejó claro la exactriz de telenovelas. Montijo, que está a punto de superar los 9 millones de seguidores en Instagram, aseguró que Irina le cae muy bien y que 'no tiene absolutamente nada en contra de ella'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la presentadora no dudó en salir en su defensa tras las duras críticas que ha recibido la joven actriz a raíz de su historia de amor con el ex de Geraldine Bazán, Gabriel Soto. "Yo creo que vivimos en un país muy machista. En su momento se le atacó terrible a Paola Rojas. Paola Rojas no hizo nada. Se le ataca a Irina. Irina se enamoró. Un hombre se divorcia después de treinta años y no dicen nada. Es una cuestión de género. ¿Por qué se le ataca a las mujeres?", preguntó. "La mujer se enamoró, pero hay otras historias. En eso hay tres historias. Pero claro si fuera un hombre al hombre no le dicen nada. Al contrario. Lo aplauden". La conductora reconoció que no es nadie para decir si está bien o está mal lo que otros hacen, pero expresó "que es tristísimo que en una cuestión de género a las mujeres nos ataquen tan feo por cualquier cosa: por lo que digas, por lo que haces, por si te separas...". "Es horrible como nos atacamos de mujeres a mujeres. Y en este caso yo sí digo que Irina ella nomás se enamoró. No me estoy metiendo en la relación, de hecho no me importa, hablo de como en este país somos de verdad con el género a las mujeres muy injusto", agregó.

