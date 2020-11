Close

"Les dejaré de ver unos días". Galilea Montijo confirma que dio positivo por coronavirus La conductora de Hoy anunció en sus redes sociales que estará ausente un tiempo tras haber contraído el virus e informó del estado de su familia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Continúa la ola de contagios por coronavirus en el mundo del entretenimiento. La última en anunciar que se ha contagiado ha sido Galilea Montijo. A través de sus redes informaba de la situación y comunicaba su retiro temporal para poder recuperarse. "Hola a todos, los dejaré de ver unos días pues mi prueba de COVID-19 resultó positiva", escribió en sus historias de Instagram. A pesar de tenerlo comunicó que se encuentra bien al igual que toda su familia. La conductora de 47 años, como aquellos que forman parte del show Hoy y todos los programas de televisión, tiene que realizarse la prueba de forma habitual para poder compartir espacio con el resto de compañeros. En esta ocasión salió positiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este mismo miércoles en el que hizo el anuncio estuvo en el estudio junto a sus colegas y con una invitada muy especial, la cantante Fey, sin imaginar lo que se le venía encima. Estuvo cantando, bailando y bromeando sin ningún tipo de sospecha ni síntoma a la vista. No es la primera vez que el equipo pasar por esto. Su compañera de aventuras Andrea Legarreta fue la primera en vivir este trance. Ahora le toca a ella. Solo queda dejar pasar el tiempo y desearle un pronta recuperación. ¡Fuerza Galilea!

