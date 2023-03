Galilea Montijo anuncia que también se divorcia: "Siempre seremos una familia" La presentadora comunica en un mensaje el fin de su relación con el empresario Fernando Reina, que da a conocer dos semanas después de que su compañera Andrea Legarreta revelara que se separa de Erik Rubín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos semanas después de que Andrea Legarreta hiciera público su divorcio de Erik Rubín, su compañera en el programa Hoy Galilea Montijo anuncia el fin de su relación con Fernando Reina Iglesias tras más de 11 años de matrimonio. Fue a través de las redes sociales que la también empresaria compartió un comunicado firmado por la pareja en el que explican que no están juntos desde hace varias semanas, piden respeto a su privacidad y adelantan que no harán más declaraciones. "Ya hemos concretado acciones civiles", se lee en el texto. "La complicada etapa que como tantas parejas vivimos durante la pandemia por COVID-19 ocasionó diferendos entre nosotros Tras una inflexión a conciencia y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo". Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias Credit: (Photo by Michael Stewart/WireImage) Montijo aclaró que a pesar de esta ruptura, son una familia y así se mantendrán debido a Mateo, el hijo que tienen en común. "Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permaneceremos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar", expresa la pareja en el documento. Las reacciones ante la noticia no se hicieron esperar y los seguidores de la carismática conductora le enviaron mensajes cargados de vibras positivas incluyendo famosos como, entre otros, Jimena Gallego, María Fernanda Quiroz y Julieta Grajales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Montijo y Reina se casaron el 6 de agosto del 2011 en una boda íntima y familiar en Acapulco, México, tras cuatro meses de noviazgo. La presentadora salió en defensa del expolítico cuando hace más de un año se le vinculó al caso de Inés Gómez Mont.

