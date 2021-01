Close

Gala Montes: "si me molesta porque son mentiras", sobre ser la tercera en discordia entre Marimar Vega y Horacio Pancheri Tras la ruptura sentimental de Marimar Vega y Horacio Pancheri, se señaló que la causa fue un romance del actor con Gala Montes, quien respondió a estos señalamientos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado miércoles, se dio a conocer la ruptura sentimental de Marimar Vega y Horacio Pancheri. Cada uno, en sus respectivas redes sociales, confirmaron la separación pero sin dar mayores detalles. Lo que llamó la atención fue que el intérprete de Valentín en la serie El juego de las llaves aseguró que Gala Montes no había tenido nada que ver, como se ha rumorado. Ahora, la actriz se defiende de ser señalada como la responsable del término del romance entre la pareja. RELACIONADO: Marimar Vega y Horacio Pancheri terminan su romance Image zoom Gala Montes | Credit: Instagram Moran Vidal Talent "Si me molesta porque son chismes y son mentiras", advirtió Montes al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Al final te ponen a ti en un lugar que no es. He llevado una carrera muy limpia, muy pulcra, de la mano de mi mamá". Image zoom Credit: People En Español La también cantante, quien compartió créditos con Pancheri en la telenovela La mexicana y el güero, fue enfática al afirmar que "nada que ver" los rumores respecto que aseguran el inicio de un noviazgo con dicho actor; reiteró que es información alejada de la verdad. De hecho, aclaró que, de momento, no mantiene ningún romance. Image zoom "A mis 20 años, la verdad no tengo la necesidad de estar robando a nadie [quitarla pareja a otra persona]", advirtió. "[Estoy] soltera, muy trabajadora, muy feliz. Enfocada en mi música, en mi nuevo papel que se llama Valentina". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, Gala Montes está enfocada en sacar adelante su primer protagónico en la telenovela Diseñando tu amor; la cual, comenzó grabaciones esta semana y donde comparte créditos estelares con Juan Diego Covarrubias. Además, está promocionando su tema "Cuando me quieras", cuyo video oficial lanzó hace un mes.

