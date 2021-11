Gala Montes inicia una batalla contra Bárbara de Regil: "Solamente quiere likes" Fuertes comentarios contra Bárbara de Regil externó Gala Montes; lo cual, ha desatado un conflicto entre las actrices y sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 14 de noviembre, Bárbara de Regil dio a conocer, en su cuenta de Instagram, imágenes y videos mostrando su tristeza tras la muerte de su perrita de nombre Nala; la cual, murió por haberse comido veneno para ratas tras una fumigación, según explicó la propia actriz. Momentos después, Gala Montes lanzó una serie de críticas en contra de la protagonista de la versión mexicana de la teleserie Rosario Tijeras. Montes le escribió a su colega que simplemente "comprara otro" animalito, a lo que la también fitness influencer respondió "no entiendo tu comentario". Las críticas comenzaron a lloverle a la protagonista de la telenovela Diseñando tu amor; por lo cual, se vio obligada a responderles, aclarando que es una persona que preocupa verdaderamente por el cuidado de las mascotas. "Primero que nada, es sarcasmo; no quiero que una persona a la que se le muere un perro a los seis meses siga comprando perros y pueda adquirirlos así nada más, ese es el gran problema. La diferencia es que a mí se me mueren a los 16 años", advirtió a través de un video que dio a conocer en sus historias en la misma red social. La intérprete de Katya Ibarrola Gil en el melodrama La mexicana y el güero, advirtió que está en contra de De Regil porque considera que sus acciones sólo son para tener seguidores y comentarios positivos, aunque sus acciones no sean sinceras. "Me están atacando. ¿Les digo algo? Me vale madres, me vale madres sus ataques. Cancélenme, cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que no les aportan nada a sus vidas", advirtió. Gala Montes y Barbara de Regil Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿No se están dando cuenta que están subiendo todo porque quieren hacer un pinche circo de todo? En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota, no vuelvo a decir nada, pero lo tenía que hacer", agregó. "Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los seis meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles; que va y regala una peluca y sube una historia [diciendo] de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. ¿Dónde está sonando, qué estás haciendo para ayudar realmente? Solamente quiere likes, eso está mal". De acuerdo con la joven actriz, se trató de una irresponsabilidad de su Bárbara de Regil, quien no se ha pronunciado hasta el momento, y por eso expresó su opinión, también dejó claro cómo cuidan en casa a sus mascotas tras una fumigación. "Conozco a varias personas, no solo de la que estamos hablando, sino que conozco a muchas personas que adoptan un perro y luego no lo quieren, o lo adoptan, se les mueren y vuelven a comprar otro. Así los adoptes o compres, no los puedes tener si no tienes tiempo para cuidarlos. Se tenía que decir y se dijo", enfatizó. Ante los ataques terminó mencionando "estos son nuestros influencers, no les tengo que decir más, esto en preocupante", concluyó Gala Montes.

