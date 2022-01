Gala Montes habla públicamente sobre la controversia de Bárbara de Regil ¿Qué dice ahora Gala Montes sobre el conflicto que ha mantenido con Bárbara de Regil desde hace unos meses? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre de 2021, se desató una batalla entre Bárbara de Regil y Gala Montes, luego de que la primera diera a conocer que su perro había muerto envenenado. La segunda criticó a la influencer por su falta de cuidado y tras la polémica todo parecía haber quedado atrás. Sin embargo, la protagonista de la teleserie Rosario Tijeras, hace unos días, volvió a hablar del tema públicamente y asentó cuando le dijeron que Montes posiblemente le tenía envidia. Ante ello, la intérprete de Valentina Fuentes Barrios en la telenovela Dibujando tu amor, no se quedó callada y, al estilo de Niurka Marcos, arremetió de nueva cuenta contra De Regil, asegurando que no había razón para tenerle ningún tipo de envidia. Ahora, la también cantante habla públicamente de esta controversia. "Siempre me ha gustado jugar con los acentos. Al final del día, soy actriz y me gusta estar detrás de un personaje [como Niurka Marcos] y explorar cosas que Gala no es. La verdad estuvo muy divertido", mencionó Montes al programa estadounidense de televisión Chisme en vivo (Estrella TV). "La verdad es que yo había dejado todo atrás, en 2021, como lo dije en el video. Lo había dejado todo en el 2021 y, de pronto, aparecen estas cosas que te sorprenden y dices ¡wow! En fin, ya es como amarillismo y manosearlo. Ya lo que tenía que decir, se dijo en el video". Gala Montes y Barbara de Regil Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Gala Montes ha decidido cerrar definitivamente este escándalo y ahora está disfrutando de haber tenido en segundo lugar en el reality ¿Quién es la máscara?, donde interpretó el personaje de Gitana.

