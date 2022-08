Gala Montes: "Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años"

"Me hablan para volver a estar en El señor de los cielos y me ofrecen algo completamente distinto a lo que yo tenía en mente y a lo que habíamos acordado, por no decir [que] no iba con mis principios, con mis valores: escenas íntimas y sexualizando y cosificando a la mujer… Ahorita mucha gente me dice cómo estuviste a los 14 años ahí, obviamente uno no tenía noción, tampoco era como que uno pudiera decir 'este trabajo no lo acepto' y también era otra época, creo que no teníamos tanta conciencia, al menos yo. Pero ahorita sí me doy cuenta y en este momento ya era más consciente y también estaban pasando cosas en mi cabeza con todos los feminicidios que hemos vivido día con día y no me pareció, definitivamente traicionaba mis valores, mis principios, mi educación y afectaba mis intereses, entonces decidí rechazarlo", explicó Montes.