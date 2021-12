¡Gitana se llevó el segundo lugar! Gala Montes emocionada en la final de ¿Quién es la máscara? Gala Montes no pudo contener las lágrimas en la reñida final de la competición donde todo este tiempo estuvo detrás del simpático personaje de Gitana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gala Montes y Gitana Gala Montes y Gitana | Credit: Gala Montes/Instagram El reality show ¿Quién es la máscara? (Televisa) ha llegado a su fin este domingo y Gala Montes no puede estar más emocionada con el lugar que obtuvo en la competición, donde todo este tiempo estuvo detrás del simpático personaje de Gitana. La actriz mexicana de 21 años terminó en segundo lugar en esta tercera temporada, y se mostró superemocionada y agradecida con los investigadores. "Estoy encantada de conocerlos y de conectar con personas tan maravillosas", dijo la también cantante en el programa. "Gracias por cada halago, me ha motivado muchísimo; Gitana hizo que me crecieran alas porque me siento realizada, me siento feliz como mujer y como artista", añadió entre lágrimas. Según Montes, su personaje de Gitana, detrás del cual estuvo compitiendo, estuvo inspirado en su mamá, su hermana y su sobrina. También indicó que todo este tiempo en el reality "fue un viaje increíble en el que me pude conocer, pude reafirmar y confirmar muchas cosas. Fue un viaje introspectivo, fui yo desde mis raíces, desde mis sueños y es lo que quise mostrar". La joven compartió con sus seguidores de Instagram lindas fotos junto a su personaje y le agradeció particularmente. "Gracias amada Gitana 🔮🔮✨🌛 por permitirme darte vida, ¡fue un honor! Gracias @quieneslamascara por una de las mejores experiencias de mi vida ❤️❤️", dijo. Gitana, Apache y Hueva (Emilio Osorio) fueron los personajes que llegaron a la recta final. Gitana estuvo a punto de convertirse en el ganador, según dijo el propio programa. No obstante, el primer lugar se lo llevó el cantante Kalimba, con su persona del Apache que tanto gustó a la audiencia. Aunque Montes finalmente no fue la ganadora, se mostró supercontenta por su lugar en el certamen, y sus seguidores no han dejado de enviarle emotivos mensajes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo hiciste increíble muchas felicidades! 👏👏", "Eres puro talento ❤️ felicidades", "Braavooo!!!! Felicidades !!!!👏👏👏 eres mega talentosa !!! Lo sabiiaaaa!!😂🤣", "Lo sabia desde tu primera presentación eres una campeona 😍👏", "Felicidades, Gala. Lo hiciste increíble, que chingona", le dijeron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Gitana se llevó el segundo lugar! Gala Montes emocionada en la final de ¿Quién es la máscara?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.