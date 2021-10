Gala Montes y su lucha contra el cáncer La actriz mexicana Gala Montes habló en exclusiva sobre la batalla que su madre ha librado contra el cáncer Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gala Montes y mama Credit: Cortesía La feliz noticia de que habían elegido a Gala Montes como protagonista de una telenovela por primera vez vino acompañada de un enorme balde de agua fría. "Estaba protagonizando Mi familia perfecta cuando a mi mamá [Cris Montes] le detectaron cáncer [de mama] por segunda vez", recuerda la mexicana de 21 años, quien se dispuso a dejar a un lado sus sueños para estar al lado de su progenitora y mánager. "Todavía tengo cosas atoradas", confiesa. "Todavía tengo cosas atoradas" gala montes Sin dudarlo un segundo, su madre le respondió que siguiera adelante con el proyecto. "Me fui a grabar a Miami porque hay que facturar", reconoce Montes. "No me quería ir, pero mi mamá me dijo: 'Tú te vas porque si estás creciendo eso me ayuda a mí'". Gala Montes y mama Credit: Cortesía Tras atenderse en la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) en Ciudad de México, la madre de Montes ganó el segundo duelo con la enfermedad. "A mi mamá le hicieron quimioterapia y la mastectomía en los dos senos", cuenta la protagonista de Diseñando tu amor, que estrenará próximamente el tema "Cuando me quieras" junto con la cantante y actriz Mariana Seoane. "Ahora continúa en remisión, a punto de cumplir cinco años". Gala Montes y mama Credit: Cortesía El primer diagnóstico de cáncer, un carcinoma ductal in situ, lo recibió Cris Montes en el 2015. Dos años después le detectaron en la otra mama un cáncer infiltrante, el cual se disemina más allá de la capa de tejido en que comienza y crece en los tejidos sanos que lo rodean. "No tuvo antecedentes de cáncer de la línea materna ni paterna, fue sorprendente", destaca sobre su progenitora la actriz, quien durante su estancia en Miami la llamaba varias veces al día. "Si pasamos tanto tiempo en el celular, nada [nos] cuesta leer información de cómo autoexplorarse y llevar un estilo de vida saludable, [analizar] qué comemos [y] pensamos. De eso parte también la salud". "Si pasamos tanto tiempo en el celular, nada [nos] cuesta leer información de cómo autoexplorarse y llevar un estilo de vida saludable, [analizar] qué comemos [y] pensamos. De eso parte también la salud" gala montes Por ahora, la madre de Montes toma un medicamento y bajo el nombre de Sargento Matute se dedica en las redes sociales a crear conciencia compartiendo su experiencia. "Mi mamá luchó y es un ejemplo", resalta la artista.

