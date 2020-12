Close

¡Fin! ¡Así se despidió Gaby Spanic del programa Dancing With The Stars! Después de brillar con luz propia en el show húngaro de Bailando con las estrellas, esto fue lo que dijo la actriz venezolana el último día de la emisión del concurso, la misma semana de su cumpleaños. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 2020 se cumplen 33 años de carrera para la famosa actriz Gaby Spanic. Su esperado regreso a la televisión se dio gracias a una oportunidad que le brindaron ni más ni menos que en Hungría, donde La usurpadora ha brillado con luz propia dejando atónitos a sus fans europeos con sus dotes de baile. Esta semana la venezolana celebró dos fechas importantes, un nuevo cumpleaños y la última emisión de su participación en el concurso de Dancing with the stars en su versión húngara. Así se despidió del programa: Image zoom Gaby Spanic y su bailarín Andrei Mangra | Credit: TV2 “Quise tomarme estos minutos para escribirles antes de salir al escenario. Hoy me siento la gran ganadora de la noche, sin importar cuáles sean los resultados. Se que no soy una gran bailarina, pero su apoyo ha sido tan importante, que me han llevado a sacar la mejor versión de mí”, escribió con humildad en sus redes. Image zoom Gaby Spanic | Credit: TV2 Después agradeció al canal de televisión y a todo el equipo de producción “por llenarme de atenciones y un trato tan respetuoso”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias a cada uno de mis compañeros por hacerme sentir que soy una más de Vds., por llenarme de cariño y fortaleza en los momentos más complejos”, dijo seguramente recordando la pérdida de su madre. Image zoom Credit: gaby spanic instagram “Gracias a mis fans porque son la verdadera razón por la que llevo 33 años de pie, y seguiré con pasos más firmes que nunca, porque el compromiso con ustedes me obliga a hacerlo”, confesó. “Gracias Hungría, dejaré parte de mi corazón en este país, y me regresaré a casa llena de la satisfacción de sentirme tan amada y querida por ustedes, ese premio es invaluable. Los amo a tiempo total”, dijo para finalizar. En una reciente entrevista, la actriz nos explicó que tener a su hijo junto a ella le estaba dando mucha seguridad: “Sí, me da mucha seguridad. Aparte hay otros proyectos que no puedo mencionarlos ahorita porque no es solamente el show, vienen otros proyectos después, vienen muchas cosas interesantes por acá, cosa que me mantiene muy contenta y feliz. Son bendiciones para mí de Dios porque tú sabes que tenía casi 5 años sin trabajar en la televisión, solamente hacía puro teatro. Es una bendición de Dios todo lo que va a pasar conmigo acá en Europa”. Image zoom Credit: Cortesía Gaby Spanic ¡Estaremos pendientes de los próximos pasos de la actriz, aunque ya no sean los de baile!

