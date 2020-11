Close

Gaby Spanic sufre accidente durante su actuación en directo en Dancing with the Stars La actriz se encontraba en pleno baile cuando se torció un tobillo. A pesar del incidente ella lo disimuló y siguió como toda una campeona hasta el final de la coreografía. Por cierto, una de las favoritas de la noche. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En su quinta semana en el programa estrella de la televisión Húngara, Gaby Spanic volvió a hacer historia. Su participación en la nueva gala de Dancing with the Stars fue apoteósica, sin embargo, la actriz sufrió un accidente en medio de su actuación que dejó dañado su tobillo. La lesión, aunque leve, dejó a la actriz adolorida y así lo compartió justo después de su impresionante interpretación. "Me duele", dijo a las cámaras nada más ser preguntada. Arropada por el cariño de su compañero de baile Andrei Mangra, fue rápidamente atendida por un médico que le revisó la zona de inmediato para confirmar que no era nada grave. La lesión fue liviana y no impidió que sus dos actuaciones de la noche fueran impecables, ¡tanto que logró su primer 10 por parte del jurado! Un resultado más que merecido que demuestra la entrega y el empuje de la actriz cuya evolución cada semana es de aplaudir. Casi ni se percibe el momento en el que se daña el tobillo. Aunque su cara tuvo un gesto momentáneo de dolor, rápidamente siguió como una guerrera para acabar el baile con broche de oro y un sinfín de aplausos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El susto pasó rápido y parece que no ha dejado mayores secuelas como para que no poder seguir concursando. La actriz ya está metida de lleno en los ensayos de sus nuevas coreografías con las que espera seguir subiendo puestos y llegar a lo más alto. ¡Muchísimas felicidades!

