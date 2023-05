El mensaje que compartió Gaby Spanic en las redes sociales tras su salida de Top Chef VIP La actriz venezolana recurrió a una frase del filósofo Maquiavelo con la que se ha sentido muy identificada y que explicaría la situación que está viviendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent Gaby Spanic no ha dejado de acaparar titulares desde que se conociera su abrupta salida de la competencia culinaria de Telemundo Top Chef VIP. La actriz venezolana ya no está apareciendo en los episodios que se están emitiendo actualmente. Desde el programa, sin embargo, no se ha dado ninguna explicación sobre su marcha. La única explicación llegó días atrás a través del perfil de Instagram Telemundo Realities, donde se informó que "por motivos personales no va a continuar en la competencia". La escueta explicación no ha terminado de convencer a los fans de la protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Prisionera y Emperatriz, entre otras. "Pedimos respeto por la carrera artística de Gaby Spanic, que tiene 35 años y nunca dejaría una competencia por problemas personales. No descansaremos hasta que sepamos la verdad", se puede leer entre los cientos de comentarios que se han vertido en las redes sociales. Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent Si bien Spanic no ha emitido ningún comunicado al respecto, desde su cuenta de Instagram se ha encargado de dejar claro que no va a permitir más que la quieran desvalorizar. "No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar. Me siento más cuerda que nunca. Soy una mujer fuerte", enfatizó la heroína de exitosas telenovelas dejando entrever por dónde iría el asunto. Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent El mensaje de Gaby Spanic Este lunes, después de que la noticia de su salida de Top Chef VIP comenzara a correr como la pólvora en los diferentes medios de comunicación, la también villana de exitosos melodramas como Soy tu dueña publicó a través de sus historias de Instagram una frase del filósofo italiano Maquiavelo con la que se ha sentido muy identificada. "Maquiavelo no se equivocó cuando dijo 'no importa que tan buena persona seas, siempre serás un villano en la historia de alguien, así que disfruta tu rol y sé un villano memorable'", compartió. Cabe mencionar que People en Español se ha puesto en contacto en más de una ocasión tanto con Telemundo como con Gaby pero ninguna de las dos partes ha querido hacer alguna declaración al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El mensaje que compartió Gaby Spanic en las redes sociales tras su salida de Top Chef VIP

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.