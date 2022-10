Gaby Spanic perdona pero no olvida el daño que, según ella, le hicieron en La casa de los famosos. Su experiencia como concursante de la primera edición del exitoso reality show de Telemundo fue tan amarga para ella que la actriz no había querido pronunciarse hasta ahora sobre lo sucedido entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana.

"Me hicieron mucho daño", aseveró la protagonista de inolvidables telenovelas como La usurpadora, Prisionera y Tierra de pasiones en una reciente entrevista con el productor del programa de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda! (UniMas), su amigo Carlos Mesber. "Yo sufrí bullying en el show, en ese show imperó el bullying y yo dije yo me quiero salir de aquí porque yo no puedo vivir aquí, no puedo, donde impera el bullying, donde impera el contenido grotesco y yo me manejo con respeto, yo soy una mujer respetuosa, yo no soy una mujer corriente".

Aunque aseguró que se dijeron muchas mentiras sobre ella dentro del reality show que no fueron ciertas como que "yo me metía drogas, yo jamás he tenido problemas con drogas, jamás, ni con el alcohol", Spanic reconoció que lo que más le dolió fue que se metieran con su hijo.

Gaby Spanic Gaby Spanic en entrevista para ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) | Credit: ¡Siéntese quien pueda!

"Alguien [refiriéndose a uno de los concursantes] se metió con mi hijo, dijo que era un hijo no deseado que fue producto de una noche de copas, una noche loca", señaló. "Cuando se meten con un hijo tuyo no es fácil olvidar y más cuando ese hijo tuyo lo vio y yo estaba allá adentro y a mi hijo le dio un temblor y una crisis, o sea eso no se hace. Yo digo que con los hijos nadie se puede meter. Si tú me odias, si tú me quieres sacar del mapa por dinero, o sea si tú quieres este conflicto conmigo échale ganas yo me sabré defender pero con mi hijo no te metas".

"¿Eso fue lo que más te dolió?", le preguntó Mesber.

"Sí y a esa persona le hice la cruz", afirmó Gaby. "No vale la pena decir su nombre".

Gaby Spanic Gaby Spanic en entrevista para ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) | Credit: ¡Siéntese quien pueda!

Aunque no quiso señalar directamente a nadie, la actriz comentó que su participación en La casa de los famosos despertó muchas envidias entre algunos de sus entonces compañeros.

"Yo era como la mamá de ellos, no me gusta la cochinada, ni por fuera ni por dentro. Mi entorno tiene que estar limpio. Y yo le limpiaba a toda esa gente que en ese momento allá adentro no me lo agradecían. Yo les cocinaba, hasta eso produjo envidia en ciertas personas allá adentro que una persona llegó a inventar 'mira cocina con mucha grasa, no sabe cocinar'. Metí mi libro que hice de cocina y lo aventaban y hablaban mal… Eso se llama envidia", dijo Spanic, quien se enteró de lo que hablaban sus compañeros a sus espaldas una vez que salió eliminada del reality.

"Cuando yo vi después tantas cosas yo dije qué mezquino puede ser el ser humano, qué envidioso […] Yo digo que todo cae por su propio peso. Me dijeron que era una alcohólica, sí una alcohólica que se levantaba todos los días tempranísimo y limpiaba y fregaba y recogía y lavaba el baño, los escusados que a veces no se bajaban, los papeles de baño que flotaban… Eso hay que tener ovarios para hacer eso y entonces yo digo y la gente se fijó en lo malo y lo hicieron así [de grande] e hice tantas cosas tan buenas que por envidia… Hubo una confabulación", aseveró.