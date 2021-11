Gaby Spanic: "El público no es tonto. A mí me molesta cuando subestiman al público" A casi una semana del triunfo de Alicia Machado en La casa de los famosos, la actriz venezolana hizo estas y otras declaraciones a través de una reciente transmisión en vivo en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent Gaby Spanic parece haberse olvidado de su estancia en La casa de los famosos. Desde que fuera eliminada del programa de Telemundo, la actriz venezolana no ha vuelto a pronunciarse sobre nada de lo que haya ocurrido dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. La protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Prisionera y Tierra de pasiones ni siquiera ha querido pronunciarse sobre el triunfo de su examiga Alicia Machado, quien se convirtió la semana pasada en la ganadora de la primera edición del exitoso show de la cadena hispana. Mientras que La casa de los famosos se encontraba en sus últimas semanas, Gaby permanecía alejada de todo el ruido mediático que allí se generaba en el continente europeo, concretamente en Hungría, país al que viajó para volver a participar en Dancing with the stars, esta vez como integrante de su jurado durante las últimas dos galas de la citada competencia de baile. El pasado sábado, mientras se preparaba para el programa, Spanic llevó a cabo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en la que sin pronunciarse directamente sobre las polémicas declaraciones que hizo Machado sobre ella mencionó que el show en el que está participando actualmente "no hay envidias", ni "difamaciones" ni "historias que cuentan". "Yo estoy fascinada de verdad, rodeada de tanta gente tan profesional, tan lindos por dentro y por fuera, sin rollos. Mis amores, no saben la riqueza espiritual, que es muy importante. Aquí no hay envidias, aquí no hay difamaciones, aquí no hay historias que cuentan, no, aquí todo es tan real, pero sobre todo de corazón, aquí la gente es muy generosa, se apoyan unos a los otros", dijo. Spanic, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, también agradeció a sus fans por el apoyo incondicional que siempre le han dado y por no dejarse engañar. "Gracias por apoyarme tanto, aquí somos dueños de la verdad, aquí no nos andamos con rodeos y el público, que la agradezco muchísimo Dios me los bendiga, no es tonto, a mí me molesta cuando subestiman al público, el público es maravilloso, al público no se le puede dar atole con el dedo. Los amo, gracias por tanto", expresó durante el Live de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como prueba de ello, Gaby compartió este lunes una emotiva carta que le hicieron llegar sus fans en la que le expresan su admiración y se solidarizan con la situación que vive. "El verdadero arte consiste en inspirar a las personas y usted está hecha de esta palabra; tan solo no nos regala personajes maravillosos sino el resultado de horas interminables de entrega y pasión que siente por su carrera demostrándonos que la dificultad de la vida disminuye cuando amas lo que haces. Nos ha enseñado que el mejor lenguaje que existe es el del alma que se expresa a través de las miradas tan transparentes como la suya provocando la zozobra de la falsedad ajena. Vivimos en un mundo donde la maldad quiere tomar el trono, pero Dios crea personas maravillosas como usted con una luz impresionante que hace olvidar la oscuridad. Gracias por ser como sos y sobre todo por tener un corazón tan grande y una mente aún más inmensa porque la grandeza abarca demasiado espacio", reza la misiva que Spanic no tardó en compartir.

