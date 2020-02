Gaby Spanic se muestra completamente desnuda en sus redes sociales La actriz venezolana incendió las redes sociales tras compartir este miércoles una sensual imagen en la que se muestra completamente desnuda. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gaby Spanic ha cautivado al público interpretando a lo largo de su exitosa carrera artística a mujeres fuertes y empoderadas que no se han dejado intimidar por los hombres en telenovelas que le han dado la vuelta al mundo como La usurpadora, Tierra de pasiones y Emperatriz, por mencionar solo algunas. Pero, además de por su innegable talento, la actriz venezolana ha destacado por su impresionante belleza, misma que ha despertado la admiración de hombres y mujeres. Una belleza que la también heroína del melodrama Prisionera ha sabido explotar muy bien y con la que ha deleitado las pupilas de sus incondicionales fans en incontables ocasiones. El año pasado, sin ir más lejos, la estrella venezolana protagonizaba un calendario ligera de ropa en el que se mostraba de lo más sexy, en algunas fotos casi como Dios la trajo al mundo. Para los que no tuvieron la oportunidad de adquirir en su momento el calendario, este miércoles Gaby no dudó en compartir una de esas explosivas imágenes en las que luce completamente desnuda y, como era de esperar, la publicación hizo arder las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la sensual fotografía la actriz aparece completamente desnuda mientras cubre con una mano uno de sus senos, dejando al descubierto su voluminoso trasero. “‘Me gusta estar totalmente vestida o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas’. Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019 y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en La usurpadora en teatro”, escribió Gaby junto a la instantánea. La fotografía fue tomada hace menos de un año en México por lo que prueba el espectacular físico que sigue luciendo la protagonista de exitosas telenovelas a sus 46 años. Nuevo proyecto En lo que respecto al terreno profesional, Gaby está por iniciar una extensa gira de teatro con ‘La usurpadora en teatro’, una puesta en escena en la que revivirá al icónico personaje de Paola Bracho que interpretó en el citado melodrama de Televisa en 1998 y que la llevará a recorrer diferentes países, entre ellos Brasil, España y Venezuela, donde el 19 de marzo dará su primera función. La puesta en escena también llegará a Estados Unidos en abril, donde Spanic se presentará en diferentes estados como Nueva York (3 de abril) y Chicago (5 de abril), entre otros. Advertisement

