¡Gaby Spanic y su comunicado urgente "se hizo justicia" contra Gustavo Adolfo Infante! En una detallada carta, la actriz reveló todos los detalles de su victoria en pro de sus derechos y los de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una cruenta guerra en los medios entre Gaby Spanic y Gustavo Adolfo Infante, quien amenazó con embargar a la actriz si no le pagaba lo adeudado después de que éste le ganara en una demanda, el periodista expresó recientemente que "ya me dijo el abogado que se le va a embargar la casa, el carro. Y si no tiene casa y carro, que debe tenerlo, yo supongo, se gira un aviso a las empresas en donde la señora Spanic grabe para que como vayan cayendo los sueldos, vayan cayendo a mi cuenta". Por otra parte, Gaby Spanic aseguró ayer que el poder judicial se había puesto de su lado, en un comunicado que tituló: "Poder judicial de México defiende mis Derechos de Mujer y los de mi hijo", donde la famosa actriz se mostraba muy complacida de haber ganado esta importante batalla. Estas fueron sus palabras: Gaby Spanic hijo Credit: Instagram Gaby Spanic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después de tantos atropellos e injusticias durante años, debo comunicar a la opinión pública y a mis ángeles, que los tribunales mexicanos han decidido respaldar mi petición para evitar que mi hijo y yo, sigamos siendo intimidados y humillados públicamente por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quién desde hace muchos años ha decidido exponerme como una mujer loca, de poca dignidad y falta de talento con el propósito de arruinarme como actriz y mujer", explicó. Gaby Spanic Credit: IG Gaby Spanic "Hoy más que nunca me siento libre y protegida. Vivir con el miedo del acoso público y exhibir a mi hijo de la peor manera posible, porque es mi Gabo adorado el que recibe todas las presiones al escuchar cómo se humilla a su madre públicamente, no se lo deseo a nadie. Agradezco a mis abogados y al poder judicial de México el apoyo que nos brindan. Gracias, gracias. Gabriela Spanic y Gabriel de Jesús.México Marzo 9 de 2022". Así fueron sus primeras imágenes en la telenovela Corazón Guerrero.

