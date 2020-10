Close

Gaby Spanic se despidió de su mamá por videollamada minutos antes de actuar en Dancing with the Stars A través de un comunicado, la actriz confirmó que su madre, Norma Utrera, falleció de cáncer y que al menos pudo verla y decirle te quiero por última vez, aunque fuera por una pantalla. Al terminar el programa ya se había ido. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana Gabriela Spanic compartió con mucho dolor la triste noticia de la muerte de su madre, Norma Utrera. Pasadas unas horas y a través de un comunicado, la actriz quiso aclarar cómo había sido el triste acontecimiento y de qué manera pudo darle el último adiós a su gran cómplice de vida. La protagonista de La Usurpadora se encontraba en Hungría donde participa en el programa Dancing with the Stars, así que no pudo estar al lado de su progenitora. Aún así, Gaby pudo despedirse de ella telefónicamente minutos antes de su fallecimiento. "Gaby valientemente a través de una videollamada logró despedirse de la mujer más importante de su vida, minutos antes de salir a escena en el espectáculo Dancing with the Stars", lee una parte del comunicado. Cuando el programa de la televisión húngara acabó, la venezolana recibió la triste noticia de que su madre ya había fallecido. En dicho escrito se reconoce que Norma había estado luchando durante un tiempo contra el cáncer, una etapa en la que toda su familia, incluida Gaby, estuvo a su lado ayudándola y acompañándola sin descanso. Desafortunadamente después de lo que parecía una recuperación, la enfermedad atacó de nuevo para llevársela el pasado 17 de octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un momento muy duro para la actriz, no solo por la pérdida sino por las circunstancias en las que se ha dado todo. A pesar de lo sucedido, sacó fuerzas de donde pudo e hizo una actuación impecable poniendo en práctica esa famosa frase de 'El show debe continuar'. "Anoche viví con Gabriela una de las experiencias más duras que puede tener cualquier ser humano, despedirse de su mamá a través de una videollamada minutos antes de salir a escena. Gaby ayer en Dancing with the Stars solo prestó su cuerpo y su rostro para hacer la presentación. Su alma y su corazón no estaban en ese escenario, estaban en otro continente, aunque logró brillar como lo hizo. Al terminar el show y llegar a casa recibió la noticia que su mamá la señora Norma Utrera de Spanic ahora estaba con Dios", relató con respeto su mánager Daniel Ferrer. Todo el amor y el cariño para Gaby y toda su familia en estos momentos. QEPD.

