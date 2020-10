Close

Gaby Spanic rompe el silencio tras la inesperada muerte de su madre La actriz se no pudo contener las lágrimas al recibir una emotiva sorpresa de sus compañeros de Dancing with the Stars Hungría. "No han sido días fáciles". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Era la segunda gala de Dancing with the stars en Hungría. Gaby Spanic hacía una actuación de sobresaliente, casi perfecta. Lo que nadie se imaginaba es que detrás de esa representación sobre el escenario, se escondía una verdadera tragedia personal. Mientras la actriz daba lo mejor de sí misma, su madre, Norma Utrera, se estaba muriendo al otro lado del océano. Ella pudo hablar con su progenitora antes de marcharse. Una vez acabó el show y volvía a casa, Gaby recibió la noticia del fallecimiento. "En ese momento mi alma y mi corazón estaban con mi mamá, mientras mi cuerpo seguía en Budapest", ha escrito junto al video que muestra su espectacular puesta en escena. De eso hace ya una semana y ahora es que la protagonista de La usurpadora ha roto el silencio para agradecer, una vez más, a toda la gente que le ha mandado amor, fuerza y cariño desde todos los rincones del mundo. "No han sido días fáciles mis ángeles, pero Dios me ha dado la fuerza necesaria para continuar. Los amo a tiempo", compartió emocionada. Junto a sus palabras Gaby mostraba una grabación donde sus compañeros de programa le daban una emotiva sorpresa después de un momento de sufrimiento tan grande. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro de sus grandes apoyos ha sido su hijo Gabriel de Jesús, su gran amor y mejor terapia en estos duros momentos. Norma fallecía de cáncer mientras la artista se encontraba en Europa trabajando. La venezolana no pudo viajar para darle el último adiós en persona, pero lo hizo a través de una videollamada. Aunque su progenitora se había recuperado notablemente de esta enfermedad, tuvo una recaída en el último momento que su cuerpo no pudo superar. Gaby la cuidó en cuerpo y alma cuando cayó enferma y vio feliz su recuperación. Pero nadie contaba con este desenlace final. Image zoom gaby spanic instagram Ahora le toca seguir mirando al frente por su hijo y por ella, siempre con el recuerdo de la mujer que fue su gran inspiración y que seguro la cuida y guía desde un lugar mejor.

