Gaby Spanic revela el tratamiento estético que utiliza en el rostro Sin tapujos, Gaby Spanic da a conocer cuáles son los procedimientos que utiliza para cuidar su cara y evitar el paso de la edad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con 47 años de edad, Gaby Spanic sabe que es importante el cuidado del rostro para mantenerlo fresco y tratar de retrasar el paso de la edad. Sin embargo, las cirugías estéticas no le agradan y ha decido optar por tratamientos alternativos que no sean tan agresivos con la piel y confesó cuál es el procedimiento estético que se realizó. "En estos días me puse un hilito de este lado [derecho, señalándolo] porque como duermo de este lado, ya se va hundiendo esa parte de la cara. Entonces, estos son hilos quirúrgicos. Me hicieron una armonización de rostro", reveló Spanic a los medios de comunicación. "Si me aplico estas cosas que no son invasivas. Es un hilo quirúrgico que con el tiempo te va produciendo tu propio colágeno y va devolviendo tu músculo a tu lugar porque cuando avanza la edad viene la gravedad". La actriz está convencida que "en esta época sí podemos evitar de las cirugías, tener tratamientos no invasivos" que permitan mantener la piel en mejores condiciones. Además, de este procedimiento, reveló otros que también utiliza. "Me hago radiofrecuencia, cuando te inyectas tu propia sangre, las plaquetas", agregó. Gaby Spanic Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Soy una mujer que me cuido mucho, de toda la vida. Me encanta, me pongo toneladas de cremas", relató. "Me cuido muchísimo, hago ejercicio. Existen muchas opciones para evitar las cirugías". Gaby Spanic debe mantener un aspecto facial sano porque regresa a la pantalla chica con el personaje de Fedora Montelongo en Si nos dejan, la nueva versión del melodrama colombiano Señora Isabel que en México tuvo una primera adaptación conocida como Mirada de mujer.

