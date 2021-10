¡Gaby Spanic entra en otro programa de telerrealidad tras salir de La casa de los famosos! La actriz pondrá rumbo a Europa para volver a formar parte de un show del mismo género tal y como anunció feliz en sus redes sociales. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo suyo es un no parar. Cuando parecía que Gaby Spanic iba a tomarse un respiro en su carrera después de un año imparable, la actriz ha sorprendido de nuevo a todos ¡con su nuevo y apasionante proyecto! No, no se trata de un nuevo papel en una telenovela, sino de un nuevo programa de telerrealidad que, además, se llevará acabo allende los mares. Exactamente en Hungría, país que le acogió durante su primera colaboración en Dancing With The Stars. La huella que dejó y el cariño que regaló a su público fue tan grande, que la producción de este show vuelve a contar con ella para una segunda temporada. Así mismo lo anunció ella en sus redes, y en el idioma del país, junto a un video que recopila alguno de los momentos vividos allí hace un año. Apenas unas semanas después de salir de La casa de los famosos, esa especie de Gran Hermano donde Gaby se dejó la piel y el corazón, retoma el trabajo, esta vez lejos de casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hay tiempo que perder. Al menos la venezolana tuvo pudo compartir momentos de calidad junto a los suyos en México, volver a la realidad y recuperarse de lo que significa estar 24 horas encerrados en una casa y sin comunicación con el exterior. Junto a sus familiares, daba las gracias en este video por la bonita acogida tras su salida del show, pero sobre todo, por el apoyo recibido durante todo ese tiempo sin noticias del exterior. Ahora, aunque no va a estar 24 horas en un lugar, sí va a tener que darle duro al baile y a la pista, algo que a ella particularmente le encanta y está deseando retomar. Gaby Spanic Credit: TELEVISA Además, Gaby forma parte del exitoso melodrama Si nos dejan tras 7 años alejada de los foros de grabación. ¡A por todas!

