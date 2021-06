Gaby Spanic presume a los dos hombres de su vida La actriz venezolana se dejó ver muy bien acompañada el pasado fin de semana a través de las redes sociales por los dos hombres más importantes de su vida. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2021 está siendo el año de Gaby Spanic. Tras 7 largos años de ausencia en el mundo de las telenovelas, la actriz venezolana regresó recientemente por la puerta grande al género televisivo que la vio nacer como estrella hace casi 4 décadas en la piel de Fedora, personaje que interpreta cada noche en el actual melodrama estelar de Univision, Si nos dejan. La telenovela que protagonizan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas se mantiene desde su estreno el pasado martes 1 de junio como la ficción más vista de la televisión hispana. Pero la vida no solo sonríe a la inolvidable protagonista de La usurpadora en el terreno profesional. En el ámbito personal, Gaby también vive una etapa de mucha paz. Gaby Spanic Gaby Spanic es Fedora en Si nos dejan | Credit: Cortesía Tras un lustro sin poder ver físicamente a su papá debido a que residen en países diferentes, la actriz pudo reencontrarse el pasado fin de semana por fin con su progenitor, Casimiro. Un emotivo reencuentro que Gaby no dudó en presumir a través de las redes sociales. Gaby Spanic Gaby Spanic posa con su hijo Gabo y su padre Casimiro | Credit: Instagram Gaby Spanic "Tanto tiempo sin verte papá. Les comparto este recuerdo con un gran hombre, un gran padre que me enseñó tantas cosas. Si volviera a nacer le pediría a Dios que fuera mi padre de nuevo. Casi 5 años sin verlo. Te amo papá Casimiro. Ya está aquí con nosotros desde anoche", escribió la actriz junto a una foto en la que también aparece su hijo Gabo, de 12 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Spanic, que cuenta con más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, presumió así por primera vez de la compañía de los 2 hombres de su vida a través de las redes sociales. "Bella familia", "La familia más linda" o "¡Qué hermoso reencuentro!", fueron algunos de los comentarios que invadieron en apenas unas horas su hermosa foto familiar.

