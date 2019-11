Gaby Spanic pierde demanda de difamación contra el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante La actriz venezolana ha sido derrotada en los tribunales tras presentar una denuncia contra el comunicador por, según ella, sufrir daños morales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México ha dado la razón a Gustavo Adolfo Infante. El periodista era demandado por Gaby Spanic por supuestos daños morales contra su persona. La justicia ha actuado a favor del conductor de De Primera Mano que ha compartido la buena noticia en en sus redes sociales. "Estoy muy agradecido con la JUSTICIA DE MÉXICO y con El Tribunal Superior de Justicia de CDMX, quien ME ABSOLVIÓ de la ilógica demanda de Gaby Spanic que pretendía coartar la liberta de expresión. Gracias a mi abogado Alonso Beceiro siempre por ser el garbo profesional", ha escrito en sus diferentes perfiles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La publicación mostraba la sentencia final del juez encargado del caso dejando claro que la demanda de la actriz venezolana había sido desestimada. El pasado mes de septiembre ambos se encontraban en los tribunales donde Infante dejó bien claro que lo que pretendía la señora Spanic era atentar contra la libertad de expresión del país. Además, su defensa demostró que la demandante había incurrido en varias contradicciones que han terminado con su derrota ante la justicia. Advertisement

