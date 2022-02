Gaby Spanic pide oraciones para un ser querido: "Su vida corre peligro" Preocupada por la situación, pero con mucha fe, la actriz venezolana pidió "con el corazón en la mano" ayuda sincera y mucha oración. "¡La fe mueve montañas!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En plenas grabaciones de la telenovela Corazón guerrero, Gaby Spanic hizo un parón en el camino para hacer una petición muy importante a sus seguidores y conocidos. Desde sus redes sociales, la actriz informó del delicado estado de salud de un ser muy querido que necesita la ayuda de todos. Es por eso que a través de un mensaje solidario y lleno de fe, la venezolana solicitó oraciones para su recuperación. "¡Lamentablemente su vida en este momento corre peligro! Les pido con el corazón en la mano que colaboremos todo, con lo que podamos, y también mucha oración, ¡ya saben que la fe mueve montañas!", lee una parte de su sentido mensaje. Gabriela Spanic Gabriela Spanic | Credit: IG/Gabriela Spanic Gaby propuso en su texto el visualizar a su amigo Fernando totalmente recuperado de todo mal y dejando atrás el hospital donde se encuentra ingresado en un estado grave de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Visualicemos desde ahora a nuestro Fer saliendo de ese hospital, ¡para honra y gloria de nuestro señor! ¡De antemano, muchísimas gracias! ¡Pronto te veremos Fer!", escribió con esperanza y convencimiento la participante en La casa de los famosos. Una publicación a la que sus seguidores respondieron de inmediato con una ola de buena energía y los mejores deseos para su destinatario.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Spanic pide oraciones para un ser querido: "Su vida corre peligro"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.