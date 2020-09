Gaby Spanic anuncia su esperado regreso a la televisión "Finalmente esta es la gran sorpresa que les tenía", compartió la actriz venezolana, quien llevaba tres semanas 'escondida' para que nadie sospechara nada. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gaby Spanic llevaba semanas anunciando a través de las redes sociales que tenía un anuncio muy importante que hacer a nivel profesional. "En un par de días podré compartir con ustedes uno de los proyectos más importantes de mi carrera que consolida mi internacionalización", escribía la semana pasada la actriz venezolana por medio de su perfil de Instagram. Este domingo, tras una larga espera, la protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Prisionera y Tierra de pasiones hizo por fin su esperado anuncio. La actriz confirmó este domingo de viva voz su regreso a la televisión tras varios años ausente como participante del programa Dancing with de stars del canal húngaro TV2. Spanic, quien es una estrella en muchos países del continente europeo gracias al éxito que han tenido allí sus telenovelas, se convierte en la primera artista latina en formar parte del show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace varias semanas, la actriz se encuentra en la capital de Hungría preparándose para esta nueva aventura profesional que la tiene de lo más contenta e ilusionada. "Después de tres semanas escondida para que no supieran que estaba en mi amada ciudad de Budapest finalmente esta noche se dio a conocer este hermoso proyecto", compartió Gaby a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de dos millones de seguidores. "Finalmente esta es la gran sorpresa que les tenía. Tengo aquí tres semanas de incógnita", agregó en otra publicación en la que se deja ver en compañía de su nuevo galán de televisión, Andrei Mangra, quien será su pareja de baile en esta exitosa competencia de baile.

Close Share options

Close View image Gaby Spanic anuncia su esperado regreso a la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.