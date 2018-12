Gaby Spanic abrió su corazón en una reciente entrevista para el programa Hoy en la que relató entre lágrimas lo difícil que ha sido para ella sacar adelante sola a su hijo Gabo, especialmente en estos últimos años en los que el trabajo desafortunadamente no ha abundado ya que desde el 2014, que finalizó su relación laboral con TV Azteca, no ha vuelto a protagonizar una telenovela.

Visiblemente emocionada, la que fuera protagonista de la exitosa telenovela La usurpadora reconoció que ha llegado a pasar necesidades y que nadie le ha tendido la mano.

“Mucha gente no sabe lo que uno pasa y a veces con ganas de llorar me he tenido que levantar”, aseguró al borde del llanto la también heroína del melodrama Tierra de pasiones.

“Es difícil tener un hijo sola, que cuando estuviste arriba ayudaste a tanta gente y cuando tú pasas necesidades la gente lo sabe ¿y no se da cuenta? Sufrir siendo madre soltera y sonreírle a la vida es difícil”, se sinceró la intérprete de 44 años, quien protagoniza actualmente en México la puesta en escena Divinas junto a Patricia Manterola, Ana Patricia Rojo y Leticia Calderón, entre otras.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Spanic, quien recientemente se sometió a una intervención estética para rejuvenecer su rostro, también habló del padre de su hijo, a quien su primogénito no conoce.

“Es un ingeniero civil venezolano, mi hijo fue producto del amor, fue deseado, mi hijo no lo conoce, se dejó llevar por chismes y cosas”, aseguró la estrella venezolana.

Pero, ¿será que está abierta al amor?

“Yo sigo creyendo en el amor”, afirmó.

“Tengo muchos pretendientes”, agregó.