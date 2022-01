Gaby Spanic comparte sus dos primeros proyectos del 2022, ¡y no son telenovelas! Imparable. Así ha arrancado la actriz venezolana el nuevo año. Feliz de la vida, la intérprete de Si nos dejan volvió a darlo todo en dos trabajos con los que ha recopilado un gran éxito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está comprobado, todo lo que toca lo convierte en oro. Haga lo que haga, Gaby Spanic siempre acapara todas las miradas y un éxito arrollador. Ocurrió con su más reciente telenovela Si nos dejan y con su reality La casa de los famosos, donde se convirtió en una de las favoritas. La venezolana ha comenzado el 2022 pisando igual o más fuerte. Y lo ha hecho con dos proyectos alejados de las series y centrados más en su persona. El primero ha sido su calendario para el nuevo año, un recopilatorio de fotos espectaculares de la artista con las que ha vuelto a cautivar con su belleza. Y por si esto fuera poco, Gaby acaba de lanzar una edición limitada de un nuevo libro. Se titula Enigmas y reflexiones, perteneciente a la saga de la verdadera Usurpadora, como ella misma la ha llamado. "Es una demostración de fortaleza y resistencia, me costó muchas lágrimas superar momentos difíciles. Algunos de los episodios de mi vida están descritos en este libro con sinceridad y con la emotividad que los superé", relató la actriz, quien se recupera de su paso por quirófano tras someterse a una cirugía plástica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un retrato cercano a su vida y experiencias, no siempre tan alegres, que hoy comparte a corazón abierto con sus ángeles, como ella llama con amor a su público fiel de tantos años. La edición salió a la venta en Amazon en su versión digital y de tapa. Al tratarse de una edición limitada parece que el libro ya ha volado. ¡No es para menos! Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent No es la primera vez que Gaby publica un libro y triunfa, a sus espaldas ya tiene varios títulos de éxito como Mi vida entre líneas (2005), Mi vida entre recetas (2016) y Vestigios de libertad (2021). Los sets de grabación también la esperan para un nuevo rodaje. La primera actriz estará en la próxima telenovela de Salvador Mejía, Corazón guerrero, en la que Gaby contará con una participación estelar. ¡Eso sí que es empezar el año con ganas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Spanic comparte sus dos primeros proyectos del 2022, ¡y no son telenovelas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.